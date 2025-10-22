Đức phát hiện mỏ lithium khổng lồ, có thể định hình lại ngành xe điện toàn cầu

(VTC News) -

Đức – vùng đất của kỹ thuật chính xác và là quê hương của nhiều nhà sản xuất ô tô hàng đầu – vừa có một phát hiện mang tính đột phá: Một mỏ lithium carbonate khổng lồ tại Anhalt, Saxony. Mỏ này được ước tính có trữ lượng lên tới 43 triệu tấn quặng lithium, trở thành một trong những mỏ lithium lớn nhất thế giới.

Khoáng sản thô tại Saxony – nguồn nguyên liệu chiến lược có thể giúp châu Âu giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong cuộc đua xe điện. (Nguồn: Shutterstock)

Phát hiện này do Neptune Energy – công ty dầu khí có trụ sở tại Anh – thực hiện tại một khu vực từng được sử dụng để khai thác khí đốt tự nhiên. Để dễ hình dung, trữ lượng lithium tại Đức lớn gấp khoảng 7 lần so với mỏ lithium 5,9 triệu tấn được phát hiện tại Ấn Độ vài năm trước.

Giám đốc điều hành Neptune Energy, ông Andreas Scheck, cho biết: “Đánh giá mới này nhấn mạnh tiềm năng to lớn của các khu vực được cấp phép tại Saxony-Anhalt. Điều này cho phép chúng tôi đóng góp đáng kể vào thị trường cung ứng lithium – nguyên liệu thô quan trọng của Đức và châu Âu.”

Neptune Energy cho biết đang nghiên cứu phương pháp Chiết xuất Lithium Trực tiếp (DLE) – hiệu quả hơn, ít gây ô nhiễm và không cần hồ nước lớn như các phương pháp truyền thống. Công ty đã hoàn tất dự án thí điểm thứ hai với đối tác Lilac vào tháng 8/2025 và đang thử nghiệm thêm quy trình chiết xuất dựa trên hấp thụ.

Cơ sở công nghiệp tại Saxony, Đức có thể định hình lại chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu. (Nguồn: Shutterstock)

Chile, Argentina và Bolivia – còn gọi là “Tam giác Lithium” – hiện nắm giữ khoảng 98 triệu tấn lithium, lớn nhất thế giới. Các nhà sản xuất ô tô Đức hiện phụ thuộc vào nguồn lithium từ khu vực này, cũng như từ Úc và Trung Quốc. Tuy nhiên, phần lớn lithium đều được xử lý tại Trung Quốc trước khi đến tay các nhà sản xuất, mang lại cho Trung Quốc lợi thế lớn trong chuỗi cung ứng. Trung bình, một nhà sản xuất ô tô Đức phải trả chi phí pin cao gấp đôi so với các đối thủ Trung Quốc.

Đáng chú ý, đây không phải là mỏ lithium duy nhất của Đức. Quốc gia này từng phát hiện một mỏ đất hiếm khổng lồ gần sông Rhine vài năm trước.

Phát hiện mới này có thể thay đổi cục diện ngành công nghiệp xe điện, khi công nghệ xử lý và nguồn tài nguyên lithium nội địa giúp Đức sản xuất pin rẻ hơn và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Tuy nhiên, việc khai thác và chế biến lithium vẫn rất tốn kém, đòi hỏi đầu tư lớn cả trong và ngoài nước. EU có thể đóng vai trò hỗ trợ, trong bối cảnh khối này đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các vật liệu chiến lược dùng trong sản xuất ô tô.

Nếu được khai thác hiệu quả, mỏ lithium này có thể đưa châu Âu trở thành trung tâm mới của chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu. Tuy nhiên, với chi phí lao động cao tại châu Âu, vẫn chưa rõ liệu việc xử lý lithium trong nước có khả thi về mặt tài chính hay sẽ tiếp tục phải vận chuyển sang Trung Quốc để chế biến – khiến châu Âu chỉ đóng vai trò là nhà cung cấp nguyên liệu thô.