(VTC News) -

Nội dung trên được ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng nay 5/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo đại hội.

Có 448 đại biểu đại diện cho 129.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I.

Tham gia đại hội có 448 đại biểu đại diện cho gần 129.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị, trình bày diễn văn khai mạc đại hội.

Theo ông Quang, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, kỳ đại hội đầu tiên của tỉnh mới hợp nhất, mở ra thời kỳ phát triển và đổi thay mạnh mẽ, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình cách mạng của Đảng bộ.

Đại hội xác định chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung”.

Ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị phát biểu khai mạc đại hội.

"Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I được thực hiện trong bối cảnh đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế được nâng lên một tầm cao mới.

Cả nước cũng vừa thực hiện công cuộc cải tổ, sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính các cấp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiến tới xây dựng nền hành chính hiện đại, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn cho Nhân dân, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới...", Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị phát biểu.

Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Bình (trước khi hợp nhất) có nhiều cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Cơ bản địa phương hoàn thành các mục tiêu đề ra.

GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 6,8%, ước năm 2025 đạt 8%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp năng lượng, chế biến dần trở thành động lực tăng trưởng mới; kinh tế du lịch khởi sắc, từng bước trở thành mũi nhọn.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào sự thành công của Đại hội và kỳ vọng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Trị sẽ phát huy truyền thống của quê hương cách mạng với những con người trung dũng kiên cường; chịu thương, chịu khó; giàu nghĩa tình, thủy chung son sắt; mang trong mình ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên; đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Ông Chiến cũng kỳ vọng sau Đại hội, tỉnh Quảng Trị sẽ phát triển nhanh, bền vững, mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.