Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII

(VTC News) -

Đại tướng Lương Tam Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự đại hội.

Khai mạc Đại hội Đại biểu TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát biểu khai mạc, ông Lê Trường Lưu - Bí thư Thành uỷ Huế cho biết, 5 năm qua, Huế duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành, lĩnh vực lợi thế có bước phát triển. Kết cấu hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, ngày càng hiện đại.

Nhiều công trình quy mô lớn, mang tầm cỡ quốc gia và khu vực được triển khai và đưa vào hoạt động; hệ thống đô thị phát triển nhanh; Bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại, sạch đẹp. Các trung tâm lớn của cả nước về văn hoá - du lịch và y tế chuyên sâu tiếp tục khẳng định vị trí, thương hiệu; trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ được tập trung xây dựng, phát triển. Bản sắc văn hóa Huế, con người Huế được chú trọng giữ gìn, phát huy.

Ông Lê Trường Lưu - Bí thư Thành uỷ Huế phát biểu khai mạc đại hội

Theo kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng. Đại hội cũng sẽ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV.

Dự kiến, Đại hội sẽ quyết nghị triển khai 6 chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; Chương trình phát triển công nghiệp; Chương trình phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ; Chương trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chương trình phát triển kinh tế tư nhân; Chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, tập trung 3 nhóm giải pháp đột phá: Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút đầu tư; nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và nhóm giải pháp đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; khai thác lợi thế đô thị di sản để phát triển du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.