Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

Sáng 4/10, tại Hội trường Bộ Công an (TP Hà Nội), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Lãnh đạo Bộ Công an chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.
Tại phiên khai mạc Đại hội, các đại biểu sẽ nghe báo cáo kết quả Phiên họp trù bị; Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các tham luận góp ý vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân sau 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Bình luận