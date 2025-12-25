Đưa các vụ sai phạm về đất hiếm, bô xít vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

(VTC News) -

Chiều 25/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông tin về kết quả phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa các vụ, việc sai phạm liên quan đến quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram và quặng bô xít theo kết luận của Thanh tra Chính phủ vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng thông báo kết quả phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trả lời báo chí liên quan đến vụ sai phạm về quản lý, kinh doanh đất hiếm, quặng bô xít, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, vụ việc này đang trong quá trình điều tra. "Khi nào có thông tin, chúng tôi sẽ thông tin sớm nhất cho các cơ quan báo chí", ông nói.

Về vụ việc liên quan tới dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao và trạm quan trắc không khí ở Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định các cơ quan chức năng của Bộ Công an đang thực hiện theo chức năng, kiểm tra, xem xét. Với dự án trụ sở Bộ Ngoại giao, cơ quan điều tra đang nghiên cứu tài liệu từ Thanh tra Chính phủ chuyển sang.

Về vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM), công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can liên quan đến vi phạm quy định quản lý Nhà nước gây thất thoát và vi phạm trong đấu thầu; xác định thiệt hại khoảng 396 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tài sản ước tính trên 257 tỷ đồng, chưa bao gồm cổ phiếu.

"Cơ quan điều tra đang thúc đẩy tiến độ điều tra vụ án này, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, sớm truy tố theo quy định", ông Nguyễn Quốc Toản nói.

Với dự án liên quan đến Thủy điện Hồi Xuân (tỉnh Thanh Hóa), Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết đang trong quá trình giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

Kê biên, phong tỏa, thu hồi trên 1.000 tỷ đồng

Về việc thu hồi tài sản từ vụ án tham nhũng lãng phí - nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình điều tra án, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay, từ đầu năm 2025 đến nay, cơ quan điều tra trong lực lượng Công an Nhân dân đã kê biên, phong tỏa, thu hồi hơn 1.000 tỷ đồng, hơn 100.000 USD, hơn 19.000 Euro, 51 bất động sản, 9 ô tô và nhiều tài sản khác (giá trị ước tính trên 240 tỷ đồng).

Với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, cơ quan chức năng tạm giữ, kê biên, phong tỏa thu giữ tài sản ước tính 477 tỷ đồng, gần 60.000 USD, 50 bất động sản, 8 xe ô tô và nhiều tài sản khác trị giá trên 240 tỷ đồng.

"Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn đã kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 256 tỷ đồng, thu giữ hơn 41 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD, 534 lượng vàng. Vụ án Sài Gòn Đại Ninh đã thu hồi trên 9 tỷ đồng. Hai Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, đến thời điểm này đã thu hồi trên 39 tỷ đồng và kê biên 7 bất động sản", diện diện Bộ Công an thông tin.