Điều tra, xử lý nghiêm một số vụ án, vụ việc điển hình về thất thoát, lãng phí

Nội dung trên được đề cập tại thông báo phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) diễn ra chiều 25/12, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chỉ đạo yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động của Ban Chỉ đạo hai cấp cần bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tinh thần chung là "phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn" như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vừa qua.

Trong đó, trọng tâm là hoàn thành rà soát, khắc phục ngay những sơ hở, bất cập, chồng chéo trong các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tập trung sửa đổi các dự án luật có liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các quy định về tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật không còn phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, cần tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phòng, chống lãng phí; hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực áp dụng thống nhất trong cả nước; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; không để tái diễn sai phạm cũ; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực hiện các dự án, công trình trọng điểm quốc gia và cấp địa phương.

Ban Chỉ đạo đặt mục tiêu trong năm 2026, kết thúc điều tra, xử lý 21 vụ án, 5 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Nhiệm vụ tiếp theo là khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí; nhất là 10 dự án trọng điểm thường trực Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý; tập trung điều tra, xử lý nghiêm một số vụ án, vụ việc điển hình về thất thoát, lãng phí để răn đe, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm.

Ban Chỉ đạo lưu ý nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện đồng bộ các biện pháp để thu hồi tối đa tài sản ngay từ giai đoạn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án; khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả; tăng cường hợp tác quốc tế trong việc truy bắt các đối tượng bỏ trốn và thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán ra nước ngoài.

Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung xây dựng, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu bộ, ngành để phục vụ kiểm soát tài sản, thu nhập, thanh tra, kiểm tra, hướng đến thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo phương thức "giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu".

Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ sai không dám làm; xử lý dứt điểm “tham nhũng vặt”; tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; xử lý nghiêm minh, công khai các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, cần nâng cao hiệu quả giám sát, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả phối hợp của các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cũng tại phiên họp thứ 29, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 5 vụ án, 4 vụ việc do đã kết thúc việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.