Đã khởi tố 10 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 25/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo kết quả phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thông tin về tiến độ điều tra những sai phạm liên quan đến dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.

Trong đó, 2 bị can bị khởi tố về 2 tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 1 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; 7 bị can bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, cơ quan điều tra bước đầu xác định hành vi của các bị can gây lãng phí tổng số tiền 762 tỷ đồng và đã thu hồi trên 39 tỷ đồng, kê biên 7 bất động sản.

"Vụ án đang trong quá trình điều tra và tiếp tục tập trung rất cao theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Khi có thông tin, Bộ Công an sẽ tiếp tục cung cấp", Người phát ngôn Bộ Công an nêu rõ.

Hồi tháng 4, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức.

Liên quan đến vấn đề lãng phí của hai dự án trên, Thanh tra Chính phủ cho biết, theo đề án được Thủ tướng phê duyệt, việc triển khai thực hiện hai dự án bị chậm hơn 7 năm, qua 2 lần gia hạn (hết năm 2020 và hết năm 2024) và không đạt mục tiêu đã định.

Với 4 đầu mục lãng phí, Thanh tra Chính phủ kết luận dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức gây lãng phí khoảng 1.254,101 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết luận này, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Y tế tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các bộ trưởng, thứ trưởng được phân công phụ trách hai dự án qua các thời kỳ, cùng nhiều tập thể, cá nhân có liên quan.

Ngày 19/12 vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 được khánh thành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống y tế chất lượng cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.