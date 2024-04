Dư luận quốc tế tiếp tục kêu gọi hành động kiềm chế từ Iran và Israel

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres hôm nay (14/4) lên án mạnh mẽ những diễn biến căng thẳng hiện nay giữa Iran và Israel, đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc về nguy cơ “leo thang tàn khốc” trên toàn khu vực. Ông kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông.

Ngay sau khi Iran mở cuộc tấn công vào Israel, Mỹ và các nước phương Tây đã có những phản ứng mạnh mẽ. Tổng thống Mỹ Biden lập tức cắt ngắn ngày nghỉ cuối tuần tại bang Delaware để về thủ đô Washington họp với Hội đồng An ninh quốc gia. Theo thông tin từ Nhà trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ họp với Hội đồng An ninh quốc gia tại Nhà Trắng để thảo luận các diễn biến và lên kế hoạch cho phản ứng của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ đã gửi thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ tới Iran.

Ảnh chụp trong quá trình Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái hướng đến Israel. (Ảnh Press TV)

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mathew Miller nhấn mạnh: “Mỹ đã thực hiện loạt các cuộc tiếp xúc ở tất cả các cấp độ với các đối tác nước ngoài và gửi đi thông điệp rất rõ ràng tới Iran rằng họ không nên leo thang cuộc xung đột này.

Chúng tôi tiếp tục lo ngại về nguy cơ leo thang ở Trung Đông, nỗ lực giảm thiểu, ngăn chặn các mối nguy cơ kể từ khi cuộc chiến tại Gaza nổ ra”.

Truyền thông Mỹ dẫn lời lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ Steve Scalise thông báo Hạ viện Mỹ sẽ thay đổi lịch trình để xem xét dự luật hỗ trợ Israel, và buộc Iran phải chịu trách nhiệm sau khi Iran phát động tấn công nhằm vào Israel. Bên cạnh đó, ngay khi Iran tấn công Israel, Mỹ đã cử một tàu tấn công đổ bộ và 2.500 lính thủy đánh bộ tới Đông Địa Trung Hải. Mỹ cũng đã đặt các căn cứ của Mỹ tại Iraq trong tình trạng báo động cao.

Về phía Liên minh châu Âu, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho rằng các cuộc tấn công của Iran vào Israel là sự leo thang chưa từng có và đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne trong một tuyên bố cho rằng, vụ tấn công của Iran nhằm vào Israel là “cấp độ mới” về căng thẳng an ninh. Ngoại trưởng Pháp nhắc lại cam kết của Pháp đối với an ninh của Israel.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng phản đối cuộc tấn công của Iran vào Israel.

Trong khi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng kêu gọi cả Iran và Israel kiềm chế: “Những ngày này, tất cả các đường dây điện thoại ngoại giao đều đang nóng lên nhằm ngăn chặn tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Giờ không phải là lúc đổ thêm dầu vào lửa, bởi không ai có thể tưởng tượng được hậu quả của nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Tôi yêu cầu các bên hành động có trách nhiệm và kiềm chế”.

Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê-Út cùng ngày cũng đã tái khẳng định quan điểm của nước này, trong đó nhấn mạnh vai trò của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong việc duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, đặc biệt là ở Trung Đông, khu vực vốn rất nhảy cảm đối với hoà bình và an ninh toàn cầu. Theo Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê-Út, việc ngăn chặn bất kỳ đợt leo thang căng thẳng nào nữa tại Trung Đông là rất quan trọng. Các động thái khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn sẽ chỉ dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ có cuộc họp khẩn trong ngày về vụ tấn công của Iran nhằm vào lãnh thổ Israel. Cuộc họp diễn ra theo yêu cầu của Israel sau khi Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc, Gilad Erdan gửi một lá thư gửi nước Chủ tịch hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo kế hoạch, cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều (theo giờ địa phương), tức 3 giờ sáng mai (15/4).