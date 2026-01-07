Kiều bào Australia kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tạo đột phá cho Việt Nam

Quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia đang tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tại Australia tăng cường các hoạt động gắn kết với quê hương, thông qua những chuyến về thăm, hợp tác đầu tư, trao đổi học thuật và kết nối kinh tế – xã hội giữa hai bên. Thông qua các hoạt động này, kiều bào đánh giá cao những chuyển biến nhanh chóng và tích cực về kinh tế – xã hội của Việt Nam thời gian qua, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Trần Bá Phúc chụp ảnh cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 11 tại Hà Nội vào tháng 12/2025. Ảnh: NVCC

Ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định trong 5 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

“Trong 5 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực: giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tạo nền tảng cho phát triển đất nước trong bối cảnh thế giới nhiều biến động như xung đột và suy thoái kinh tế; lãnh đạo tốt công tác phòng, chống và phục hồi sau đại dịch Covid-19, từng bước khôi phục sản xuất – kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, duy trì tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư và hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, góp phần củng cố kỷ cương, kỷ luật và niềm tin của nhân dân cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; quan tâm an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo nhóm yếu thế, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế. Nhìn tổng thể, vai trò lãnh đạo của Đảng trong 5 năm qua là tích cực và hiệu quả đối với sự phát triển và ổn định của đất nước”, ông Trần Bá Phúc nói.

PGS.TS Dương Thị Hồng Liên, Khoa Kinh tế và Luật, Đại học Curtin (Australia), Phó Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt – Australia (VASEA), là người tham gia nhiều dự án hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững và xây dựng thị trường carbon. Trong quá trình làm việc, bà nhận thấy Việt Nam ngày càng coi trọng vai trò của kiều bào, xem đây là “nguồn lực chiến lược” về tri thức và kết nối quốc tế.

“Tôi làm việc với hầu hết các bộ, ngành ở Việt Nam, từ cấp chuyên môn đến cấp lãnh đạo cao hơn và thấy rõ sự chuyển biến: nhiều cơ quan chủ động trao đổi, lắng nghe và cùng đồng hành trong tháo gỡ các điểm nghẽn. Điều này đặc biệt quan trọng với các lĩnh vực như chuyển dịch năng lượng hay thị trường carbon -vốn đòi hỏi sự phối hợp liên ngành, liên cấp và cập nhật thường xuyên theo chuẩn quốc tế”, PGS.TS Dương Thị Hồng Liên cho biết.

PGS.TS Dương Thị Hồng Liên (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn Tây Australia - Việt Nam tháng 11/2025. Ảnh: NVCC

PGS.TS Dương Thị Hồng Liên cũng cho biết, chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được Việt Nam triển khai mạnh mẽ thời gian qua, trong đó chú trọng nâng cao năng lực theo hướng hệ thống, không chỉ đào tạo ngắn hạn; tập trung vào đội ngũ nòng cốt, bảo đảm tính lan tỏa tri thức, đồng thời tăng cường hợp tác liên ngành để xử lý các vấn đề phức hợp.

Theo bà, những bước đi này giúp Việt Nam đẩy nhanh chuyển giao tri thức và công nghệ, tiếp cận chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực hoạch định và thực thi chính sách, tăng sức cạnh tranh và thực hiện tốt các cam kết quốc tế.

Những đóng góp mang tính định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quá trình phát triển đất nước, cùng với quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã trở thành yếu tố quan trọng giúp củng cố uy tín và niềm tin của người dân đối với Đảng.

Ông Trần Bá Phúc nhấn mạnh: “Theo tôi, uy tín và sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng gia tăng nhờ Đảng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, đặt lợi ích quốc gia – dân tộc và nhân dân lên hàng đầu; lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, giữ vững ổn định chính trị – xã hội và chủ quyền quốc gia; đạt nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế; đồng thời chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, lắng nghe ý kiến nhân dân và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Từ những kết quả đó, Đảng đã củng cố được niềm tin của nhân dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”.

Trong giai đoạn 2024–2025, trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng định hướng phát triển đất nước trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, giáo dục….

Trên cơ sở đó, ông Trần Bá Phúc kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đóng vai trò tạo động lực mới cho phát triển đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Việt Nam trong thời gian tới: “Tôi kỳ vọng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ tiếp tục đưa ra những quyết sách mang tính đột phá về thể chế và tư duy phát triển; xác định rõ vai trò của khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, tôi cũng kỳ vọng Đại hội sẽ ban hành các chính sách thiết thực hơn trong phát huy trí tuệ và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cùng đóng góp đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.