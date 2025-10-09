Du lịch Quảng Ngãi hứa hẹn bứt phá mạnh mẽ sau sáp nhập.

(VTC News) -

Tỉnh Quảng Ngãi mới ra đời sau khi hợp nhất với Kon Tum có diện tích gần 15.000 km², dân số hơn 2,1 triệu người, địa hình trải dài từ đồng bằng ven biển tới núi rừng Tây Nguyên. Sự kết hợp giữa hai không gian phát triển không chỉ là sự chồng ghép về địa giới, mà còn là sự hòa quyện giữa hai nền văn hóa - từ Sa Huỳnh cổ đến sắc màu Tây Nguyên đại ngàn.

Đặc khu Lý Sơn từ lâu trở thành điểm đến thu hút khách du lịch.

Với đảo Lý Sơn được định hướng thành trung tâm du lịch biển – đảo quốc gia, khu du lịch sinh thái Măng Đen quy hoạch hiện đại, cùng di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi đang hội tụ những điểm đến có sức hút lớn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, việc mở rộng quy mô hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư hạ tầng đồng bộ, liên kết vùng mạnh mẽ, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn chiến lược, đặc biệt là trong dịch vụ – du lịch. Đây chính là nền tảng quan trọng để Quảng Ngãi phát huy tối đa lợi thế, bứt phá vươn lên trở thành điểm đến hấp dẫn của miền Trung – Tây Nguyên.

Với những lợi thế đó, tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm phát triển du lịch – dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 của khu vực dịch vụ đạt 11% - 12%/năm; tỷ trọng dịch vụ trong GRDP chiếm 31 - 32%.

Sau khi sáp nhập, Quảng Ngãi có không gian phát triển rộng mở với hệ sinh thái đa dạng, từ biển đảo, đồng bằng đến miền núi.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Quảng Ngãi đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá; trong đó, lĩnh vực du lịch – dịch vụ được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, có vai trò tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Một số nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong giai đoạn này bao gồm xây dựng tam giác du lịch thế mạnh, trọng tâm là Lý Sơn – Măng Đen – Sa Huỳnh, hình thành những trung tâm du lịch đặc sắc. Lý Sơn được định hướng thành trung tâm du lịch biển – đảo tầm quốc gia; khu du lịch sinh thái Măng Đen trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ khí hậu, cảnh quan, văn hóa; di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh được bảo tồn và phát huy để tạo sản phẩm du lịch văn hóa – khảo cổ độc đáo.

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi sẽ tập trung vào du lịch sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng, nghỉ dưỡng, gắn với khai thác giá trị văn hóa bản địa. Các địa danh như Mỹ Khê, Thạch Bích – Núi Chúa, núi Cà Đam sẽ được ưu tiên đầu tư thành khu du lịch tầm cỡ quốc gia. Bản sắc văn hóa đồng bào Cor, Hrê, Ca Dong,… cũng là nguồn lực quý giá để phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn.

Để nâng tầm du lịch, tỉnh sẽ tập trung phát triển hạ tầng giao thông kết nối các điểm du lịch, cải thiện cơ sở lưu trú, dịch vụ vui chơi – giải trí. Khu du lịch Mỹ Khê được quy hoạch thành khu du lịch quốc gia, thu hút tổ hợp đô thị – dịch vụ – du lịch ven biển. Đồng thời, tỉnh kêu gọi nhà đầu tư chiến lược tham gia các dự án quy mô lớn, tạo điểm nhấn và gia tăng tính cạnh tranh.

Du lịch Quảng Ngãi hứa hẹn bứt phá mạnh mẽ sau sáp nhập.

Quảng Ngãi xác định du lịch không thể phát triển đơn lẻ mà phải gắn kết chặt chẽ với khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Hình thành các tuyến du lịch kết nối giữa rừng và biển trên cơ sở phát huy sự đa dạng bản sắc văn hóa của mỗi vùng miền, của các đồng bào dân tộc thiểu số, các di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh mang đậm bản sắc Tây Nguyên. Hợp tác quốc tế cũng được tăng cường, hướng tới định vị thương hiệu Quảng Ngãi trong các chiến lược quảng bá “Ba quốc gia – một điểm đến” (Việt Nam – Lào – Campuchia).

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Quảng Ngãi chú trọng là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, quảng bá và phục vụ khách du lịch. Quảng Ngãi hướng tới xây dựng hệ thống du lịch thông minh, từ đặt dịch vụ trực tuyến, bản đồ số đến quản lý thông tin điểm đến. Song song đó, tỉnh tập trung đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, có kỹ năng chuyên môn và ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu hội nhập.

Bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, ngành du lịch hứa hẹn sẽ bứt phá, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển nhanh và bền vững của Quảng Ngãi trong thời gian đến.