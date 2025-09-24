Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 2025

(VTC News) -

Từ 26 đến 30/9, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 2025, với chủ đề “Cà Mau – địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi hội tụ thiên nhiên và sự an lành”.

Quảng bá tiềm năng vùng đất cực Nam

Sở hữu hệ sinh thái rừng – biển độc đáo cùng bản sắc văn hóa Nam Bộ đặc trưng, Cà Mau được đánh giá là điểm đến giàu tiềm năng nhưng chưa khai thác hết giá trị. Chuỗi sự kiện dịp này được kỳ vọng là cú hích quan trọng, vừa quảng bá hình ảnh, vừa tạo liên kết phát triển du lịch với TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và các địa phương ĐBSCL.

Famtrip và ngày hội ẩm thực đặc sắc

Mở đầu chương trình là hành trình Famtrip từ ngày 26 đến 28/9, quy tụ khoảng 150 doanh nghiệp, nhà báo và chuyên gia du lịch. Đoàn sẽ khảo sát nhiều điểm đến nổi bật như Mũi Cà Mau, Điện gió Hòa Bình, Khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ… Đây là cơ hội để địa phương giới thiệu sản phẩm mới và nhận góp ý để xây dựng tour tuyến hấp dẫn hơn.

Từ ngày 27 đến 30/9, Ngày hội “Tinh hoa Văn hóa Ẩm thực Cà Mau” diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) với hơn 100 gian hàng. Du khách sẽ được thưởng thức ẩm thực truyền thống, trải nghiệm không gian ẩm thực quốc tế và giao lưu cùng các nghệ nhân. Đặc biệt, cuộc thi “Đầu bếp tài năng” ngày 28/9 sẽ tôn vinh nghệ nhân ẩm thực và quảng bá đặc sản Cà Mau đến bạn bè trong và ngoài nước.

Hội thảo định vị thương hiệu du lịch Cà Mau

Chiều 28/9, hội thảo khoa học “Định vị thương hiệu du lịch Cà Mau trong tổng thể phát triển du lịch quốc gia” diễn ra tại Khách sạn Công tử Bạc Liêu, với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp. Đây là diễn đàn quan trọng để thảo luận xu hướng mới, xây dựng thương hiệu du lịch Cà Mau theo hướng sinh thái – văn hóa – cộng đồng, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng và phát triển bền vững.

Cú hích quảng bá hình ảnh

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thông điệp “nơi hội tụ thiên nhiên và sự an lành” không chỉ thể hiện nét đặc trưng của vùng đất cực Nam, mà còn là định vị chiến lược để Cà Mau trở thành điểm hẹn an toàn, thân thiện, giàu trải nghiệm dành cho du khách.

Chuỗi sự kiện lần này cũng góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, phát huy giá trị văn hóa và đưa du lịch Cà Mau vươn tầm.