'Du lịch' các địa danh nổi tiếng ngay tại Hội chợ mùa Thu 2025

Tham quan khu trưng bày du lịch Quảng Trị, tại Hội chợ mùa Thu 2025 ngày 28/10, Mai Hoa, (21 tuổi), sinh viên một trường đại học ở Hà Nội xếp hàng để chờ trải nghiệm đường Trường Sơn huyền thoại bằng công nghệ thực tế ảo.

Sau 5 phút trải nghiệm, Hoa được tận mắt chứng kiến các dụng cụ mở đường, hàng hóa hậu cần, vỏ bom đạn và không gian tái hiện hoạt động bên trong Hang Chỉ Huy với 7 tầng chức năng. “Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo và cảm thấy rất thích thú, khi con người và núi rừng Trường Sơn hiện ra khá chân thực, sống động. Đây là gian hàng du lịch mà tôi thấy ấn tượng nhất tại Hội chợ mùa Thu”, Hoa nói.

Du khách trải nghiệm công nghệ thực tế ảo và được thăm con đường Trường Sơn huyền thoại. (Ảnh: Hoàng Dung).

Bà Lê Hiếu Nhiên, nhân viên Công ty T20 Quyết Thắng cho biết, sản phẩm du lịch này do Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp công ty triển khai. Điểm nhấn của tour tham quan là việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo 360° và công nghệ 9D lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, tái hiện hành trình huyền thoại của bộ đội Trường Sơn.

Du khách được hóa thân thành lái xe vượt tuyến lửa, trải nghiệm rung lắc, bom đạn và khói lửa chiến tranh trên xe tải ZIL-130. Đồng thời, sử dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) để tương tác với hình ảnh hoạt động của bộ đội ngay trên tuyến đường lịch sử.

Bà Nhiên cho biết, sau 2 ngày tham gia Hội chợ mùa Thu 2025, gian hàng đã thu hút hàng trăm lượt khách. Mọi người đều cảm thấy rất thích thú sau khi được trải nghiệm sản phẩm du lịch mới lạ, pha trộn giữa truyền thống và hiện đại.

Bà Nhiên hướng dẫn du khách đeo thiết bị. (Ảnh: Hoàng Dung).

Cũng tại Hội chợ mùa Thu 2025, những khách hàng yêu thích du lịch còn được tìm hiểu và tham gia vào quy trình làm giấy truyền thống tại gian hàng du lịch tỉnh Cao Bằng.

Bà Nông Thị Kính, 52 tuổi giới thiệu, nguyên liệu chính để làm giấy là vỏ cây mạy sla (cây dướng) - loại cây sẽ cho ra những tấm giấy mịn, dai, bền. Giấy được làm với các kích cỡ khác nhau, kích thước lớn phục vụ viết chữ, ghi chép tư liệu, dán bàn thờ, trang trí trong nhà, kích thước nhỏ làm vàng mã.

Theo bà Kính, du khách đến gian hàng đều thích được tự tay làm các đồ dùng bằng giấy như quạt tay, vở viết. Một số khách mua thêm sản phẩm về làm kỷ niệm, quà tặng cho gia đình.

Nghệ nhân hướng dẫn người xem cách làm quạt giấy truyền thống. (Ảnh: Hoàng Dung).

Các gian hàng du lịch hấp dẫn người đến xem, trải nghiệm. (Ảnh: Hoàng Dung).

Với những du khách yêu thích văn hoá đặc trưng của người Tày thì có thể ghé thăm gian hàng của bản làng Thái Hải (Thái Nguyên) để tận mắt chiêm ngưỡng mô hình nhà sàn ngay tại hội chợ. Bên cạnh đó, các sản phẩm như chè lam, cơm lam, xôi trám, xôi lá cẩm, bánh gai, thịt treo gác bếp…cũng được giới thiệu tại đây.

“Mục tiêu của bà con bản làng Thái Hải đến với Hội chợ mùa Thu 2025 là quảng bá sản phẩm du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn văn hoá dân tộc Tày. Ở bản làng, chúng tôi đều sinh sống nhiều thế hệ, ăn cơm chung, tiêu tiền chung và vì mục tiêu chung của cộng đồng”, ông Cù Xuân Long, thành viên của bản làng Thái Hải cho hay.

Bản làng Thái Hải mang cả mô hình nhà sàn xuống hội chợ. (Ảnh: Hoàng Dung).

Tại gian hàng bản làng Thái Hải, du khách có thể ăn thử cơm lam, chè lam... (Ảnh: Hoàng Dung).

Ngoài các tỉnh nêu trên, một số địa phương như Quảng Ninh, Phú Thọ, Khách Hoà, Quảng Ngãi, Thanh Hoá…cũng mang các sản phẩm du lịch độc đáo, tiêu biểu đến tham gia Hội chợ mùa Thu 2025.

Hội chợ mùa Thu 2025 dự kiến diễn ra từ 20/10 đến hết 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) (xã Đông Anh, Hà Nội). Đây sẽ là hội chợ đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức với quy mô lớn nhất (khoảng 3.000 gian hàng), tại trung tâm lớn nhất, hiện đại nhất (diện tích khoảng 100.000 m²) và thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (tất cả 34 tỉnh thành, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được huy động tham gia). Các ngành hàng trưng bày tại hội chợ đa dạng ở nhiều lĩnh vực như: công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dịch vụ, thương mại, hàng tiêu dùng…