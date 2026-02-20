Hơn 222.000 lượt khách đi Metro Bến Thành - Suối Tiên trong 3 ngày Tết

(VTC News) -

Nội dung trên được Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) cung cấp chiều 20/2.

HURC1 cho biết lượng hành khách đi lại rất đông trong hai ngày 29 tháng Chạp Ất Tỵ và mùng 1 Tết Bính Ngọ. Trong 2 ngày nay, người dân thành phố và du khách đến TP.HCM được miễn giá vé tàu. Đây cũng là thời điểm người dân đi lại đông nhất vì nhu cầu đến trung tâm thành phố vui chơi đêm giao thừa.

Ga Nhà hát Thành phố luôn 9ông nghẹt khách từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết.

Theo kế hoạch phục vụ hành khách đi metro của HURC1, nhằm tạo điều kiện để người dân trải nghiệm và sử dụng giao thông công cộng dịp đầu năm, từ ngày 16/2, công ty vận hành 250 lượt tàu/ngày.

Thời gian hoạt động tăng lên, bắt đầu từ 5h sáng và chuyến tàu cuối là 23h; thời gian giãn cách giữa các chuyến là 7-8-10-12-15 phút/chuyến, tùy thời điểm.

Riêng ngày mùng 1 Tết (17/2), Metro Bến Thành-Suối Tiên tổ chức chạy sớm để giải tỏa lượng lớn hành khách sau các hoạt động vui chơi, xem pháo hoa tại khu trung tâm. Tàu phục vụ người dân đón giao thừa từ 0h30 đến 2h.

Trong ngày này đã có 251 lượt tàu vận hành, thời gian hoạt động với thời gian giãn cách 6 phút/chuyến.

Từ ngày 18 - 22/2 (mùng 2 đến mùng 6 Tết), công ty vận hành 256 lượt tàu/ngày, thời gian hoạt động từ 5h -23h, với thời gian giãn cách giữa các chuyến là 7-8-10-12-15 phút/chuyến.

Các chuyến tàu luôn chật kín khách trong suốt dịp Tết, nhiều người dân chọn đi metro vì tiện lợi đến khu trung tâm Thành phố.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng - Sở Xây dựng TP.HCM, trong suốt dịp Tết Bính Ngọ, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên sẽ vận hành tổng cộng 4.808 lượt tàu, tăng cường lượt tàu và kéo dài thời gian hoạt động trong ngày để đảm bảo thuận lợi đi lại cho hành khách.

Cùng với đó, hoạt động xe buýt cũng được điều chỉnh theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (7/2 - 13/2), các bến xe, sân bay tăng lên có 106 tuyến để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Giai đoạn 2 (14/2 - 21/2), giảm tần suất chung trên toàn hệ thống do học sinh, sinh viên nghỉ Tết, với tổng số chuyến giảm khoảng 75.883 chuyến. Tuy nhiên, các tuyến kết nối khu vui chơi, lễ hội và trung tâm Thành phố vẫn được ưu tiên đảm bảo.

Giai đoạn 3 (22/2 - 26/2), 108 tuyến xe buýt tạm ngưng trước đó sẽ phục hồi hoạt động, để đón người dân quay lại thành phố.