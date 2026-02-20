Phẫn nộ clip con đánh mẹ già gãy tay tối mùng 3 Tết

(VTC News) -

Tối mùng 3 Tết, tại xã Nghĩa Khánh (tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ việc đau lòng khi nam thanh niên đã dùng hung khí đánh đập chị gái, đánh gãy tay mẹ ruột.

Theo thông tin từ đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào tối mùng 3 Tết tại một gia đình trên địa bàn xã Nghĩa Khánh.

Nội dung video ghi lại cảnh nam thanh niên lớn tiếng cãi vã, sau đó dùng gậy, dao lao vào đánh chị gái ngay trong nhà. Khi người mẹ già can ngăn, người này tiếp tục đánh khiến bà bị thương nặng ở tay.

Đáng chú ý, người này còn lấy một con dao ra đe dọa, sau đó đập phá thiết bị ghi hình đoạn cuối clip.

Vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng bởi xảy ra trong những ngày đầu năm mới – thời điểm các gia đình quây quần, sum họp. Sau khi bị hành hung, người mẹ được đưa đi cấp cứu, qua thăm khám xác định bị gãy tay.

Đoạn video sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ phẫn nộ trước hành vi bạo lực, mất nhân tính của nam thanh niên với mẹ và chị gái.

Trao đổi với PV Báo điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Khánh (tỉnh Nghệ An) xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn xã trong tối mùng 3 Tết. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc để xử lý theo quy định pháp luật.