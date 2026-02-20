Gần 3.500 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong mùng 4 Tết

(VTC News) -

Chiều 20/2 (mùng 4 Tết), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong ngày cả nước xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm 17 người tử vong và 27 người bị thương.

So với cùng ngày nghỉ Tết năm 2025, số vụ tai nạn giảm 18 vụ (37,5%), số người chết giảm 13 người (43,33%) và số người bị thương giảm 2 người (6,9%).

Đáng chú ý, dù tai nạn giảm, tình trạng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao. Trong hơn 8.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý trong ngày, có gần 3.500 trường hợp liên quan đến rượu, bia. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng ghi nhận gần 1.600 trường hợp vi phạm tốc độ.

CSGT kiểm tra vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội.

Theo đại diện Cục CSGT, trong sáng mùng 4 Tết, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc như Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Quảng Ninh khá thông thoáng. Khu vực nội thành Hà Nội và các bến xe lớn như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát không xảy ra ùn tắc.

Ở TP.HCM, tình hình giao thông tại cửa ngõ ra vào thành phố bình thường. Phương tiện tham gia giao thông trên 2 tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lưu thông ổn định.

Trong ngày, công an các địa phương đã tạm giữ 63 ô tô, hơn 3.500 xe máy và 115 phương tiện khác; tước 346 giấy phép lái xe và trừ điểm hơn 2.100 giấy phép. Riêng các đội CSGT đường bộ cao tốc bố trí 53 ca trực với 131 lượt cán bộ, kiểm soát hơn 2.400 phương tiện và lập biên bản 11 trường hợp vi phạm.

Hôm qua (19/2, mùng 3 Tết), lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 7.253 trường hợp vi phạm; tạm giữ 3.475 xe ô tô, 3.475 xe mô tô và 133 phương tiện khác; tước quyền sử dụng 325 giấy phép lái xe, trừ điểm 1.892 trường hợp.

Trong ngày, có 4.268 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 1.106 trường hợp vi phạm tốc độ; 22 trường hợp chở quá số người quy định; 3 trường hợp vi phạm ma túy; không phát hiện trường hợp chở hàng quá tải trọng hoặc quá khổ giới hạn.