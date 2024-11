Dự báo thời tiết tuần tới: Miền Bắc có mưa, trời chuyển rét

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 22/11

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (22/11), Quảng Trị đến Bình Định mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 21/11 đến 3h ngày 22/11 có nơi trên 90mm như: Lộc Tiến (Thừa Thiên Huế) 114,6mm, Trà My (Quảng Nam) 90,8mm, Nghĩa Trung An (Quảng Ngãi) 123,6mm…

Từ ngày 22/11 đến đêm 23/11, Quảng Trị đến Bình Định mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (trên 100mm/6h).

Cuối tháng miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển rét. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Hình thái thời tiết trên dự báo duy trì ở Quảng Trị đến Quảng Bình trong ngày 24/11, tuy nhiên lượng mưa giảm, dao động 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/11, Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện ở miền Trung. Cụ thể:

Thừa Thiên Huế: Phong Điền, Phú Lộc.

Quảng Nam: Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước

Đà Nẵng: Hòa Vang.

Quảng Ngãi: Ba Tơ, Minh Long, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Tư Nghĩa.

Bình Định: An Lão, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ nay đến 23/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ đêm 23/11 đến ngày 1/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng, khoảng đêm 25/11 và ngày 26/11 mưa rải rác. Ngày 27-28/11, thêm đợt không khí lạnh tràn về nước ta, khu vực này trời chuyển rét, từ 29/11 đêm và sáng trời rét.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi trong 10 ngày tới.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 22/12/2024

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) ngày nắng, đêm mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to, trong đó, Quảng Trị-Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.