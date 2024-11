Liên tục đón không khí lạnh, vì sao miền Bắc vẫn nắng nóng 30 độ C?

(VTC News) -

Những ngày cuối thu, đầu đông liên tục có các đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc nhưng ban ngày trời vẫn nắng mạnh.

Thậm chí, những ngày gần đây, không khí lạnh tràn về gây giảm nhiệt mạnh vào ban đêm, tuy nhiên ban ngày trời vẫn nắng gay gắt, thời tiết oi bức, ngột ngạt với mức nhiệt chạm ngưỡng 30 độ C.

Những ngày qua, mặc dù không khí lạnh tràn về nhưng miền Bắc ban ngày vẫn nắng nóng như mùa hè. (Ảnh: Đắc Huy)

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, dự báo viên Phòng Dự báo Số trị và Viễn thám, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã tràn về, hầu khắp đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng sớm ở ngưỡng 20-22 độ C, vùng núi xuống thấp dưới 17 độ C.

Tại Trạm khí tượng Trùng Khánh (Cao Bằng) đêm 18/11, sáng sớm 19/11, nhiệt độ thấp nhất là 18,8 độ C; đêm qua và sáng sớm nay (21/11), nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này giảm còn 16,6 độ C.

Tương tự ở Hà Nội, Trạm khí tượng Hà Đông ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất giảm từ 23,4 độ C còn 21,5 độ C vào sáng sớm 20/11. 7h ngày 21/11, nhiệt độ chỉ còn 20,8 độ C.

Lý giải việc đón không khí lạnh nhưng trời vẫn nắng như mùa hè, bà Bình cho biết: "Do đợt không khí lạnh này về rất khô nên trời vẫn ít mây và có nắng. Trên thực tế, nhiệt độ thấp nhất thường rơi vào đêm và sáng sớm".

Cũng theo bà Bình, ban ngày trời nắng nên nhiệt độ có giảm nhưng không nhiều, chúng ta ít cảm nhận được. Ban đêm nhiệt độ giảm khiến biên độ nhiệt độ ngày và đêm tăng, dễ ảnh hưởng tới sức khoẻ, đặc biệt về hô hấp.

Dự báo xu thế thời tiết từ ngày 21/11-20/12, cơ quan khí tượng cho biết, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó, cuối tháng 11 và những ngày đầu tháng 12, không khí lạnh có thể hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong thời kỳ này phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C C so với trung bình nhiều năm.