Dự báo thời tiết ngày 3/9 trên cả nước và tin mới nhất về bão Yagi gần Biển Đông

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 2/9, ngày 3/9/2024

Hôm nay (2/9), Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 0h đến 14h ngày 2/9 có nơi trên 40mm như: Thuận Hòa (Kiên Giang) 114,2mm, Mỏ Cày (Bến Tre) 82,8mm, Ea Tóh (Đắk Lắk) 44mm, Gia Huynh (Bình Thuận) 118mm.

Từ nay đến hết 3/9, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Chiều tối và đêm 2/9, Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Ngày mai 3/9, cả nước đề phòng mưa dông lúc chiều tối và đêm, trong đó Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa rất to. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Từ nay đến 4/9, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm 2/9 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong những giờ tới, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện ở Tây Nguyên, cụ thể:

Kon Tum: Đắk Hà, Ia H' Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Kon Tum, Sa Thầy.

Gia Lai: Chư Păh, Đăk Đoa, Ia Grai, KBang, Kông Chro, Mang Yang, TP. Pleiku.

Lâm Đồng: TP Đà Lạt, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà.

Tin bão Yagi gần Biển Đông và dự báo gió to, sóng lớn trên biển

Lúc 13h, vị trí tâm bão Yagi ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh 8 (62-74km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 20 km/h.

Trong 24 giờ tới, bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 121,5 độ Kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp cấp 12.

Dự báo khoảng đêm 3/9, bão Yagi đi vào Biển Đông. Trong khoảng từ 4-6/9, bão Yagi có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực đông bắc Biển Đông, gió mạnh tối đa khả năng lên tới cấp 12, giật cấp 15 vùng gần tâm bão.

Dự báo đường đi của bão Yagi. (Nguồn: NCHMF)

Trên biển, đêm 2/9 và ngày 3/9, vùng biển phía Đông của khu vực bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão Yaki mạnh cấp 8, giật trên cấp 11, biển động mạnh, sóng biển cao 2m-4m, vùng gần tâm bão 3-5m.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa) gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m.

Khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2m.

Đêm 3/9 và ngày 4/9, vùng biển phía Đông của khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão có thể lên tới cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển có thể tăng lên 5-7m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2; phía Đông Bắc của khu vực bắc của Biển Đông: Cấp 3.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 2/9, ngày 3/9/2024

Hà Nội đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.