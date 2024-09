Dự báo thời tiết tháng 9 trên cả nước và tình hình mùa mưa bắt đầu ở miền Trung

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn đã phát đi bản tin dự báo thời tiết tháng 9 trên cả nước và tình hình mùa mưa ở miền Trung, đồng thời cảnh báo bão hoặc áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện trên Biển Đông trong thời kỳ này.

Dự báo thời tiết tháng 9/2024, cả nước sẽ có nhiều ngày mưa, mưa rào và dông. (Ảnh minh hoạ: Châu Thư)

Tháng 8, Bắc Bộ đón 3 đợt nắng nóng và nhiều ngày mưa to diện rộng

Cụ thể, tháng 8/2024, Bắc Bộ xuất hiện 3 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Trong đó, đợt nắng nóng từ 4-10/8 tại đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 38-39 độ C. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng kéo dài nhiều ngày tại Trung Bộ, đặc biệt các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, nắng nóng diện rộng kéo dài trong cả tháng.

Tại Nam Bộ xuất hiện 1 đợt nắng nóng từ 18-20/8. Ngoài ra, khu vực này cũng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng cục bộ, tập trung chủ yếu tại miền Đông Nam Bộ.

Nhiệt độ trung bình tháng 8 trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, có nơi trên 2 độ C, trong đó Bắc Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ C.

Trên cả nước đã ghi nhận 31 trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Tiêu biểu như trạm khí tượng Nam Định ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày 10/8 là 39 độ C, vượt lịch sử 37,7 độ C năm 2019, 2021. Cũng trong ngày này, trạm khí tượng Như Xuân (Thanh Hoá) quan trắc được nhiệt độ cao nhất 39,7 độ C, cao hơn 0,7 độ C so với lịch sử cùng thời kỳ năm 1977...

Bên cạnh những đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng, trong tháng 8/2024, Bắc Bộ cũng xuất hiện nhiều ngày mưa vừa, mưa to diện rộng gây ngập lụt, sạt lở nhiều nơi.

Dự báo xu thế khí hậu trong tháng 9/2024

Cơ quan khí tượng cho biết, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam khả năng ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Bên cạnh đó, từ 1-30/9, nắng nóng vẫn có thể xuất hiện ở Trung Bộ nhưng cường độ không gay gắt và kéo dài, tập trung vào thời kỳ nửa đầu tháng 9.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cũng trong tháng này, trên cả nước sẽ có nhiều ngày mưa, mưa rào và dông, trong đó khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Mùa mưa ở Trung Bộ có thể bắt đầu từ khoảng giữa tháng 9/2024.

So với trung bình nhiều năm, tổng kượng mưa trong tháng 9 ở Lai Châu, Điện Biên, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn 5-20%, các khu vực khác 20-30%.