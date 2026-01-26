Dự báo thời tiết ngày 26/1: Hà Nội rét nhất 13°C, trời mưa phùn và sương mù

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 26/1/2026

Ngày 26/1, thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, mưa xuất hiện rải rác, kèm theo hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm. Không khí lạnh vẫn chi phối khu vực, khiến nền nhiệt duy trì ở mức rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm, thấp nhất dưới 11°C. Trong đó, Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trời âm u.

TP Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, cao nhất 17-19°C.

Ngày 26/1, Hà Nội xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai thời tiết tương đối thuận lợi khi mưa chỉ xuất hiện một vài nơi, lượng mưa không lớn. Phía Bắc các địa phương này trời rét về đêm và sáng sớm.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thờit tiết mưa rào vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 26/1/2026

TP Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C. Nhiệt độ cao nhất 17-19°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C, có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 17-20°C, khu Tây Bắc 21-24°C, có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, vùng núi 11-13°C, có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, phía Nam có nơi trên 18°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, phía Nam có nơi trên 21°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, phía Nam có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 19-22°C, miền Tây 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, miền Đông có nơi trên 32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.