Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc rét kéo dài, nhiều nơi mưa phùn

(VTC News) -

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Hôm nay (25/1), không khí lạnh ổn định và suy yếu dần, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc xu hướng tăng nhiệt, kết thúc đợt rét đậm, rét hại diện rộng. Rét đậm chỉ còn xảy ra ở một số khu vực vùng núi.

Nhiệt độ thực đo trong 12 giờ (từ 19h ngày 24/1 đến 7h ngày 25/1), có 6 trạm khí tượng thuộc 5 tỉnh ở miền Bắc nhiệt độ thấp nhất trong ngưỡng 9°C.

Các khu vực còn lại, nhiệt độ thấp nhất dao động 12-13°C, một số nơi 14-15°C. Trong đó, Hà Nội thấp nhất 13,6°C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc trời rét, nhiều ngày mưa phùn..

Trong hôm nay và ngày mai (26/1), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trong đó, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Nhận định thời tiết từ đêm 26/1 đến ngày 3/2, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Trong đó, đêm 26/1 và ngày 27/1, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Từ khoảng chiều tối và đêm 30/1 đến ngày 31/1, các khu vực này mưa rải rác.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vài nơi. Trong đó, ngày 28-29/1 và từ ngày 31/1-2/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng ráo.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 25/1/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, đêm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15°C. Nhiệt độ cao nhất 17-19°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại, trong đó, Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, có nơi dưới 8°C. Nhiệt độ cao nhất 16-19°C, khu Tây Bắc 21-24°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, đêm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C, vùng núi 9-12°C, có nơi dưới 9°C. Nhiệt độ cao nhất 16-19°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, phía Nam có nơi trêm 18°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, phía Nam 20-23°C, có nơi trên 23°C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, phía Nam có nơi trên 23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, phía Nam có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Miền Đông sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 19-22°C, miền Tây 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất miền Đông 31-33°C, miền Tây 29-31°C.

TP.HCM ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.