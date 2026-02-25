Dự báo thời tiết ngày 25/2: Miền Bắc mưa rào và dông, đề phòng lốc, sét

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 25/2/2026

Từ 25/2 đến hết 26/2, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có sự biến động khi chuyển từ mưa nhỏ sang mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến trong 24 giờ dao động 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Các khu vực này duy trì trạng thái lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất dao động 20-23°C, có nơi dưới 19°C.

Ngày 25/2, miền Bắc mưa rào và dông rải rác. (Ảnh minh hoạ)

Nam Bộ, Khánh Hoà và Lâm Đồng có mưa vài nơi. Từ chiều 26/2, các khu vực này khả năng xảy đợt mưa rào và dông trái mùa với lượng mưa phổ biến 10-20mm/24h, có nơi mưa to trên 50mm/24h. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm, ban ngày trời nắng.

Trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 25/2/2026

TP Hà Nội ngày mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) ngày mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, phía Nam có nơi trên 27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.