Dự báo thời tiết ngày 24/1: Miền Bắc tăng nhiệt nhưng vẫn rét đậm diện rộng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 24/1/2026

Không khí lạnh cường độ ổn định và xu hướng suy yếu dần. Ngày 24/1, Bắc Bộ Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi. Kết thúc rét đậm, rét hại diện rộng, khu vực này tăng nhiệt nhẹ, thời tiết bớt buốt giá. Tuy nhiên, trời vẫn rét đậm diện rộng, nhiệt độ đặc biệt giảm sâu lúc đêm và sáng sớm. Rét hại còn xảy ra ở vài nơi ở vùng núi Bắc Bộ.

Từ 25/1, nhiệt độ các khu vực này tiếp tục tăng, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Ngày 24/1, miền Bắc chuyển rét đậm diện rộng.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác, sau mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10-13°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C; Nghệ An đến TP Huế phổ biến 13-16°C.

Cũng trong ngày 24/1, Hà Nội duy trì hình thái thời tiết không mưa, trời rét đậm. Từ 25/1, khu vực này trời rét. Nhiệt độ thấp nhất dao động 11-13°C.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào vài nơi lúc chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng ráo. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 24/1/2026

TP Hà Nội không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-13°C. Nhiệt độ cao nhất 15-17°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại, trong đó, Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 10-13°C, có nơi dưới 8°C. Nhiệt độ cao nhất 15-18°C, có nơi trên 19°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 10-13°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C. Nhiệt độ cao nhất 14-17°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15°C, phía Nam 15-18°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 16-19°C, phía Nam 20-23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, phía Nam có nơi trên 28°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.