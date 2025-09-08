Bão số 7 Tapah đạt cấp cực đại, hoàn lưu có thể gây mưa lớn trên 300mm

(VTC News) -

Tin bão số 7 Tapah trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4h ngày 8/9, vị trí tâm bão số 7 Tapah trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13, dự báo hiện tại cho thấy đây là cấp cực đại của cơn bão này. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Trong 12 giờ tới, bão số 7 Tapah trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu nhanh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, đổi hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 7 Tapah. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 4h ngày 9/9, bão số 7 Tapah trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Tác động của bão số 7, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-11, giật cấp 13, sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 7 Tapah nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trên đất liền nước ta, chiều và đêm 8/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to, lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 60mm trong 3 giờ.

Hôm nay, Bắc Bộ và Thanh Hoá duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Từ 9/9 đến đêm 10/9, ảnh hưởng của hoàn lưu hậu bão số 7, vùng núi và trung du Bắc Bộ khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 300mm. Cảnh báo xảy ra mưa lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 9/9 đến ngày 17/9, cơ quan khí tượng cho hay, ngày 11/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Sau đó, khu vực này mưa rào và dông vài nơi.

Nghệ An đến Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi, trong đó, từ đêm 9-11/9 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Các khu vực khác từ đêm 9/9-12/9 mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung lúc chiều tối và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 8/9/2025

TP Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, khu Đông Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.