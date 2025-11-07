Dự báo thời tiết 7/11: Miền Trung mưa xối xả, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật ngày 7/11/2025

Ngày và đêm 7/11, Đà Nẵng đến Đắk Lắk tiếp tục hứng mưa rất to. Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa to đến rất to. Từ 8/11, mưa lớn ở các khu vực này có xu thế giảm.

Từ 7/11 đến hết ngày 8/11, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ trên 200mm. Từ đêm 8/11, mưa lớn ở các địa phương này có xu hướng giảm.

Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 200mm trong 3 giờ.

Dự báo thời tiết ngày 7/11, miền Trung tiếp tục mưa như trút. (Ảnh minh hoạ: Minh Minh)

Ngoài ra, từ nay đến ngày 9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng khả năng xuất hiện một đợt lũ, trong đó đỉnh lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Mực nước trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế); sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng); sông Kiến Giang (Quảng Trị); sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai); sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên BĐ1.

Nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, nguy cơ cao lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên các sườn dốc tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, ngày 7-8/11, thời tiết Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đó, đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 7/11/2025

TP Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 27°C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đó, đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc ngày mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Phía Nam mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, phía Nam gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25°C, phía Nam 25-28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa to đến rất to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa to đến rất to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.