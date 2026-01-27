Dự báo thời tiết 27/1: Hà Nội sáng sớm mưa phùn, TP.HCM ngày và đêm chênh 10°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 27/1/2026

Ngày 27/1, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trong đó, khu vực Đông Bắc Bộ sáng sớm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Nhiệt độ trung bình ngày trong ngưỡng rời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

TP Hà Nội đêm và sáng sớm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, ngày có lúc có mưa. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C, cao nhất 21-23°C.

Ngày 27/1, Hà Nội xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù lúc sáng sớm. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến có mưa xuất hiện ở một vài nơi, trong đó, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Bắc các địa phương rét về đêm và sáng sớm.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào vài nơi vào ban đêm, trong khi ban ngày nắng ráo, nhiệt độ tăng nhanh. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C, cao nhất 30-32°C khiến chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối cao, khoảng 10°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 27/1/2026

TP Hà Nội đêm và sáng sớm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, ngày có lúc có mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, khu Tây Bắc có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, ngày mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, vùng núi 11-13°C, có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, vùng núi 16-19°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, phía Nam có nơi trên 26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, miền Đông có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.