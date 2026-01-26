Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm?

(VTC News) -

Năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 9 ngày dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Kỳ nghỉ kéo dài từ thứ Bảy ngày 14/2 (27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hiện nay mới là ngày 26/1 (mùng 8 tháng Chạp), còn khoảng 21 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán. Với khoảng cách xa như vậy khó có thể dự báo chính xác thời tiết trong các ngày 30, mùng 1, mùng 2 Tết sẽ như thế nào.

Nhận định ban đầu, thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ tương đối thuận lợi cho các hoạt động du xuân, giải trí. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Tuy nhiên, nhận định sơ bộ, ông Hưởng cho biết, nền nhiệt ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong giai đoạn Tết có xu hướng cao hơn trung bình khoảng 0,5-1°C.

Trong tháng 2, tháng 3, nền nhiệt cả nước xu hướng ấm hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó, tháng 2 là tháng chính đông còn lại trong mùa đông năm 2025 - 2026, còn khoảng 2-3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới nước ta nhưng ít có khả năng xảy ra rét sâu như đợt rét vừa qua ở miền Bắc.

Trong những ngày cuối của tháng 1, đầu tháng 2/2026 (khoảng 31/1-1/2), chúng ta sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh mới, tuy nhiên cường độ không mạnh như đợt đang diễn ra, khả năng cũng không xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Sắp tới, rét đậm, rét hại xảy ra ở vùng núi và trung du nhưng thời gian ngắn, chỉ khoảng 1-2 ngày, vùng đồng bằng nhiệt độ ở mức xấp xỉ rét đậm.

"Tết Nguyên đán vào tháng 2 Dương lịch, như tôi nhận định trên, có khoảng 2-3 đợt không khí lạnh xuất hiện trong tháng này. Đầu tháng 2 đã có một đợt, như vậy, những ngày còn lại của tháng sẽ có khoảng 2 đợt không khí lạnh nữa. Sau đợt đầu tháng, những đợt còn lại cường độ không mạnh, ít có khả năng gây ra rét đậm, rét hại diện rộng ở các tỉnh miền Bắc nước ta.

Sơ bộ ban đầu, thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ ở miền Bắc sẽ ấm, miền Trung cũng ấm và ít có khả năng xảy ra mưa. Lưu ý, thường giai đoạn Tết ở miền Nam nền nhiệt cao, xu hướng khả năng xảy ra nắng nóng nhưng năm nay, nền nhiệt ở khu vực Nam Bộ trong giai đoạn Tết xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tết năm nay, thời tiết Nam Bộ xảy ra nắng nóng là không cao", ông Hưởng nhận định.

Thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ được Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cập nhật vào giai đoạn 6-7/2 (trước Tết ông Công, ông Táo).

Nhận định thêm về khả năng xuất hiện mưa phùn trong dịp Tết, ông Hưởng cho hay, mưa phùn đã xuất hiện trong những ngày gần đây ở miền Bắc, còn nồm ẩm có thể xuất hiện sau nửa cuối của tháng 2. Tháng 3 và đầu tháng 4 là cao điểm của nồm ẩm. Tết Nguyên đán năm nay rơi vào giữa tháng 2 nên giai đoạn Tết có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn nhưng ít có khả năng xảy ra hiện tượng nồm ẩm.

Cũng theo ông Hưởng, mùa đông năm nay có số ngày rét đậm, rét hại cũng như số ngày rét, số đợt rét ít hơn trung bình nhiều năm. Trong khi mùa đông năm 2023-2024 có 13 đợt rét thì đến thời điểm hiện tại của mùa đông năm 2025-2026 mới có khoảng 11 đợt, hiện tại đang có một đợt rét đậm, một đợt rét hại.

"Chúng ta đang có một mùa đông ấm hơn so với trung bình", ông Hưởng nói.