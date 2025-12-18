Dự báo thời tiết 18/12: Miền Bắc rét về đêm và sáng, sương mù xuất hiện rải rác

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 18/12/2025

Ngày 18/12, nền nhiệt ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có nhích hơn những ngày trước đó nhưng thời tiết vẫn rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất dao động 15-18°C, nhiệt độ một số nơi ở vùng núi vẫn trong ngưỡng rét đậm, gây cảm giác rét buốt đặc biệt về đêm và sáng, thấp nhất dưới 14°C. Ban ngày nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-25°C.

Các khu vực này chỉ mưa vài nơi, lượng mưa không đáng kể. Tuy nhiên, vào sáng sớm, sương mù và sương mù nhẹ có thể xuất hiện rải rác, có thể làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến giao thông đường bộ trong giờ cao điểm buổi sáng.

Ngày 18/12, miền Bắc xuất hiện sương mù lúc sáng sớm. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Bước sang đêm 18/12 và ngày 19/12, hình thái thời tiết cơ bản không có nhiều biến động. Khu vực này đêm mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, sáng sớm vẫn có thể xuất hiện sương mù cục bộ.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm trời lạnh.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng ráo.

Trong những cơn dông cục bộ, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét đánh, gió giật mạnh hoặc mưa lớn trong thời gian ngắn, đặc biệt khi đang tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc sản xuất nông nghiệp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 19/12/2025

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong đó, TP Huế cục bộ mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rải rác, có nơi mưa to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.