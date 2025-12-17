Dự báo thời tiết 17/12: Miền Bắc có nơi rét đậm, miền Trung mưa lớn cục bộ

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 17/12/2025

Ngày 17/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-19°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 14°C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 20-24°C. Ngày và đêm chênh nhau khoảng 5°C.

Đêm 17 và ngày 18/12, mưa còn xuất hiện vài nơi ở các khu vực này, sáng sớm có nơi có sương mù, nguy cơ gây ảnh hưởng tầm nhìn của người đi đường. Nhiệt độ ban ngày tăng, trời còn rét về đêm và sáng, tuy nhiên nhiệt độ ở vùng núi vẫn ở ngưỡng thấp, có nơi rét đậm.

Ngày 17/12, miền Bắc mưa rét. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Ngày 17/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và có nơi có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm. Từ đêm 17/12, các khu vực này tiếp tục hứng mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm trời lạnh.

Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào buổi đêm, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 17/12/2025

TP Hà Nội mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, có nơi trên 23°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, phía Nam có nơi trên 23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23°C, phía Nam 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, phía Nam có nơi trên 30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.