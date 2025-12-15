Dự báo thời tiết 15/12: Hà Nội nắng hanh, nhiệt độ thấp nhất 13°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 15/12/2025

Ngày 15/12, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tương đối ổn định, mưa xuất hiện ở một vài nơi, lượng mưa không quá lớn. Nhiệt độ trong ngày ở ngưỡng trời rét, đặc biệt vào đêm muộn và sáng sớm, thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dao động 8-11°C, có nơi dưới 6°C, Bắc Trung Bộ 13-16°C.

Ban ngày, nhiệt độ ở các khu vực này tăng nhanh, trời nắng hanh, nhiều địa phương nguy cơ đối diện ô nhiễm trở lại. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ tăng lên ngưỡng 21-24°C khiến biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tương đối cao, khoảng 9°C.

Ngày 15/12, Hà Nội nắng hanh, trời rét. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời khô ráo thì trong ngày 15/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai mưa rào và có nơi có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, cao nhất 30-33°C.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 15/12/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C, có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C, vùng núi và trung du 8-11°C, có nơi dưới 6°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16°C, phía Nam 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23°C, phía Nam 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 29-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.