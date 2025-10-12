Dự báo thời tiết 12/10: Hà Nội ngày nắng, ngập lụt vẫn tiếp diễn ở xã ngoại thành

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 12/10/2025

Ngày 12/10, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tương đối thuận lợi khi mưa rào và dông xuất hiện ở vài nơi. Trong đó, thời tiết Hà Nội ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất dao động 31-33°C.

Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm. Tuy nhiên mưa tập trung chính vào chiều tối và tối. Đề phòng mưa có thể xảy ra ở một vài điểm với lượng mưa vượt ngưỡng 60mm chỉ trong 3 giờ.

TP.HCM cũng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Từ đêm 13-16/10, Đông Bắc Bộ và các địa phhương từ Thanh Hoá đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Tây Bắc Bộ từ 14-16/10 mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 12/10, tình trạng ngập lụt do lũ vẫn tiếp diễn ở Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn. (Ảnh: Minh Quang)

Ngoài ra, lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục xuống nhưng tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và TP Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông và có thể kéo dài 1-2 ngày tới, đặc biệt đối với các khu vực trũng thấp khả năng kéo dài 2-3 ngày tới. Nguy cơ xói lở ven sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực này.

Các xã, phường nguy cơ ngập lụt gồm:

Thái Nguyên: Phú Bình, Điềm Thụy, Vạn Xuân, Trung Thành.

Bắc Ninh: Tiên Lục, Mỹ Thái, Đa Mai, Tân Dĩnh, Bắc Lũng, Lạng Giang, Việt Yên, Vân Hà, Hợp Thịnh, Hiệp Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ.

Lạng Sơn: Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh.

TP Hà Nội: Trung Giã, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Sóc Sơn, Tiến Thắng, Kim Anh, Nội Bài.

Trên biển, ngày 12/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 12/10/2025

TP Hà Nội chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.