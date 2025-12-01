Dự báo thời tiết 11/12: Miền Bắc rét về đêm và sáng, miền Nam mưa lớn

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 11/2/2025

Trong ngày 11/12, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa giữa các khu vực. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng, kèm theo sương mù nhẹ. Trong khi đó, nhiều nơi từ TP Huế trở vào đến Nam Bộ lại xuất hiện mưa rào và dông, có điểm mưa rất to.

Theo đó, ngày 11/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp diễn chuỗi ngày mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Ngày 11/12, miền Nam mưa to cục bộ. (Ảnh minh hoạ: Lương Ý)

Theo dự báo, Đông Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa rải rác vào đêm 11 và kéo dài đến ngày 12/12. Lượng mưa không lớn nhưng diễn ra trong nền nhiệt thấp khiến cảm giác rét buốt hơn, đặc biệt vào sáng sớm và đêm muộn.

Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết rét về đêm và sáng, nền nhiệt thấp nhất dao động 15-20°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 14°C. Ban ngày nhiệt độ tăng nhanh lên ngưỡng 21-24°C ở Đông Bắc Bộ và 23-26°C ở Tây Bắc Bộ.

TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 11/12 có mưa, mưa rào rải rác kèm theo dông ở một vài nơi.

Ngoài ra, ngày 11/12, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 90mm.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 11/2/2025

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong đó, TP Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, miền Tây mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, miền Đông có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.