Mưa lớn, sâu bệnh tấn công, nông dân thủ phủ hoa cúc 'đứng ngồi không yên'

Mấy hôm nay, ông Lê Văn Nông (thôn Hải Môn) dành toàn bộ thời gian từ sáng sớm cho tới chiều tối để túc trực chăm sóc hàng nghìn chậu hoa đang phát triển chậm hơn so với dự kiến. "Vụ Tết này gia đình tôi cất công vun trồng gần 1.200 chậu hoa cúc các loại. Cả nhà như đang ngồi trên đống lửa khi cây phát triển kém, không bằng so với mọi năm. Chất lượng hoa bị ảnh hưởng là do yếu tố thời tiết, cùng với đó là sâu bệnh hoành hành" - ông Nông nói.