Mưa lớn, sâu bệnh tấn công, nông dân thủ phủ hoa cúc 'đứng ngồi không yên'

Những ngày đầu tháng 12, nông dân làng hoa Nghĩa Hiệp, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi, tất bật với các công đoạn chăm sóc hàng trăm nghìn chậu hoa cúc, sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Nghĩa Hiệp được mệnh danh là thủ phủ hoa cúc miền Trung, với khoảng 500 hộ trồng hoa, mỗi năm cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh hơn 250.000 chậu hoa cúc các loại. Tháng 1/2023, Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu “Hoa Nghĩa Hiệp”. Đây là làng hoa đầu tiên của Quảng Ngãi được cấp bằng công nhận này.
Bước vào vụ Tết năm nay, nông dân làng hoa Nghĩa Hiệp đang nặng trĩu nỗi lo khi đối mặt với tình hình thời tiết không thuận lợi, cùng với đó là sâu bệnh liên tục công phá hoa cúc.
Mấy hôm nay, ông Lê Văn Nông (thôn Hải Môn) dành toàn bộ thời gian từ sáng sớm cho tới chiều tối để túc trực chăm sóc hàng nghìn chậu hoa đang phát triển chậm hơn so với dự kiến. "Vụ Tết này gia đình tôi cất công vun trồng gần 1.200 chậu hoa cúc các loại. Cả nhà như đang ngồi trên đống lửa khi cây phát triển kém, không bằng so với mọi năm. Chất lượng hoa bị ảnh hưởng là do yếu tố thời tiết, cùng với đó là sâu bệnh hoành hành" - ông Nông nói.
Cùng chung mối lo với ông Nông, ông Nguyễn Văn Nhất (trú thôn Đồng Viên) cũng đang "đứng ngồi không yên" vì gần 800 chậu cúc mà ông đổ mồ hôi, công sức chăm sóc suốt 5 tháng qua, đang phát triển không như mong đợi.
“Mưa lớn kéo dài khiến nhiều cây bị nấm. Mình có kinh nghiệm bao nhiêu năm nhưng gặp thời tiết kiểu này thì cũng chịu thua. Giờ chỉ mong thời tiết những ngày tới thuận lợi để hoa nở đúng dịp Tết" - ông Nhất chia sẻ.
Chứng kiến nhiều chậu hoa bị sâu bệnh tấn công, nông dân thủ phủ hoa cúc miền Trung không khỏi lo lắng.
Ngoài nỗi lo thời tiết, hàng trăm hộ dân chuyên trồng hoa cúc ở Nghĩa Hiệp còn lao đao vì hàng loạt chi phí như giống, phân bón, thuốc trừ sâu, đất, cát, nhân công,… đều đội giá.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà - Bí thư Đảng ủy xã Vệ Giang, cho biết toàn xã hiện duy trì khoảng 30ha trồng hoa cúc phục vụ Tết. Tuy nhiên, hai đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua đã làm nhiều diện tích hoa hư hỏng, năng suất dự báo không bằng cùng kỳ năm trước.
“Hoa cúc Nghĩa Hiệp được chứng nhận OCOP, nhưng đa phần người dân trồng theo kinh nghiệm truyền thống, không rõ định hướng, khó tiếp cận thị trường. Địa phương mong có cơ quan chuyên môn quảng bá nhằm tăng đầu ra cho vựa hoa cúc lớn nhất miền Trung này”, bà Hà chia sẻ.
