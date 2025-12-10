Mưa lớn gây ngập sâu một số nơi ở Khánh Hòa, nhiều trường phải học online

(VTC News) -

Sáng 10/12, trên địa bàn phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa) có mưa lớn kéo dài từ 8h đến gần 11h, khiến nhiều khu vực ngập cục bộ.

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường chính như: Thống Nhất, Ngô Gia Tự bị ngập từ 10cm đến 20cm; một số vùng trũng thấp như chợ Phan Rang, khu vực đường Nguyễn Tuân giáp đường Chu Huy Mân...ngập sâu 35cm đến 50cm, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Do lượng nước lớn đổ về cùng lúc, tốc độ thoát nước tại trên địa bàn phường diễn ra chậm, một số điểm hiện vẫn còn đọng nước sâu.

Trước diễn biến mưa ngập, nhiều trường học trên địa bàn như: Trường THCS Lý Tự Trọng, Trường THCS Trần Phú… đã chủ động chuyển sang dạy và học online trong ngày nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, hạn chế nguy cơ mất an toàn khi di chuyển qua các tuyến đường ngập nước.

Nhiều đoạn đường ở xã Vĩnh Hải ngập sâu.

Tại xã Vĩnh Hải, một số tuyến đường cũng bị ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. 100% lực lượng gồm cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở hỗ trợ được huy động để hướng dẫn người dân, học sinh và các phương tiện di chuyển qua những điểm ngập, trũng.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, cho biết địa phương đã thông báo các trường trên địa bàn cho học sinh nghỉ học chiều 10/12 để đảm bảo an toàn.

Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân qua điểm ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều 9 đến 10/12, Khánh Hòa mưa vừa đến to, tổng lượng 50-120 mm, nơi cao trên 180 mm. Nguy cơ xuất hiện lũ ở mức báo động 1-2, riêng sông Cái Nha Trang xấp xỉ báo động 2. Mưa giảm từ ngày 11/12.

UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ dự báo, thông tin kịp thời cho chính quyền cơ sở và người dân chủ động ứng phó; đồng thời huy động lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua.

Các địa phương phải rà soát khu dân cư ven sông suối, vùng trũng, khu vực có nguy cơ lũ, vận động người dân kê cao tài sản, tổ chức sơ tán khi cần thiết; bố trí lực lượng túc trực để xử lý tình huống bất thường.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được giao chuẩn bị phương tiện, thiết bị tại các điểm xung yếu, sẵn sàng cứu nạn. Sở Công Thương chỉ đạo đơn vị điện lực đảm bảo nguồn điện, bảo vệ hệ thống và duy trì nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông rà soát, bảo vệ hạ tầng, hạn chế sự cố trong mưa lũ.

Các đơn vị quản lý hồ chứa phải vận hành điều tiết theo quy trình, tạo dung tích đón lũ, giảm ngập vùng hạ du; theo dõi sát diễn biến mưa, mức nước thượng - hạ lưu và kịp thời báo cáo khi có bất thường.