Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp

(VTC News) -

Lúc 13h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,0-9,0 độ vĩ Bắc; 114,0-115,0 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với không khí lạnh nên khu vực phía Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m và có mưa dông, gió giật mạnh. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Vùng áp thấp trên Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Ngoài ra, cảnh báo về đợt mưa lớn ở miền Trung, cơ quan khí tượng cho hay, từ chiều 9/12 đến hết ngày 10/12, TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày và đêm 9/12, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Từ đêm 10/12, mưa lớn ở các khu vực trên khả năng giảm dần.

Trong khi miền Trung hứng mưa lớn thì miền Nam nguy cơ ngập lụt do triều cường. Theo đó, trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu lúc 3h15 ngày 9/12 đạt 4,2m.

Dự báo từ chiều tối 9-10/12, mực nước cao nhất tại ven biển phía Đông của Nam Bộ xu hướng giảm chậm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,1-4,2m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 15-20h và 0-4h.

Từ ngày 11-12/12, mực nước cao nhất ngày tại ven biển phía Đông của Nam Bộ xu hướng giảm chậm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu khả năng đạt 3,9-4m.

Ven biển phía Đông của Nam Bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân.