Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón nắng nóng diện rộng

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm qua và sáng sớm nay 13/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Lượng mưa từ 19h ngày 12/7 đến 3h ngày 13/7 có nơi trên 50mm như: trạm Lạc Lương (Phú Thọ) 98,4mm; trạm Yên Thắng (Thanh Hóa) 69,2mm; trạm Lâm Thượng (Lào Cai) 61,4mm; trạm Trương Lương (Cao Bằng) 60,4mm; trạm Kỳ Lâm (Tuyên Quang) 57,8mm…

Ngày và đêm hôm nay 13/7, mưa rào và dông rải rác tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ với lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ mưa to trên 50mm.

Chiều và tối cùng ngày, Thanh Hóa - Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Miền Bắc sắp đón nắng nóng diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Chiều tối và đêm 14 đến ngày 15/7, vùng núi Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày 15/7, nắng nóng cục bộ xảy ra ở Bắc Bộ và khả năng tái diễn nắng nóng diện rộng trong ngày ngày 16-17/7. Từ đêm 17 đến ngày 20/7, khu vực này mưa rào "giải nhiệt" và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Từ đêm 14/7 đến ngày 22/7, thời tiết ở Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, thời kỳ từ khoảng 15-18/7, các tỉnh, thành từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có thể xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 35°C.

Trong 10 ngày tới, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, tập trung lúc chiều và tối, cục bộ mưa to. Trong đó, từ 14-18/7, Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 13/7/2025

TP Hà Nội mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, Thanh Hóa-Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.