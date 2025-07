Mưa lớn diện rộng gây lũ quét và ngập úng cục bộ tại Lào Cai

Tại phường Sa Pa, mưa lớn đã khiến nước tràn vào nhiều nhà dân tại các khu dân cư Cầu Mây 3, Hàm Rồng 1 và Sa Pa 1. Đáng chú ý, 3 hộ dân nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm đã phải di dời khẩn cấp.

Nước suối Cốc San dâng cao gây ngập úng Quốc lộ 4D.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng, phối hợp với công an phường để di chuyển người dân đến nơi an toàn và hỗ trợ dọn dẹp bùn đất, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Riêng trường hợp gia đình anh Giàng A Dinh với 4 nhân khẩu tại tổ Hàm Rồng 1, phường Sa Pa, đang đối mặt với nguy cơ mất nhà do sạt lở đất đá. Chính quyền đã kịp thời bố trí chỗ ở tạm thời cho gia đình tại một vị trí an toàn khác.

Sạt lở tỉnh lộ 152 qua phường Sa Pa.

Tại xã Ngũ Chỉ Sơn, lũ lớn đã gây ngập úng cục bộ tại thôn Sả Chải. Hai hộ dân nuôi cá tầm, cá hồi đã bị thiệt hại nặng khi ao cá tràn bờ, ước tính ban đầu khoảng hơn 500 kg cá đã bị cuốn trôi.

Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Tại khu vực xã Cốc San và phường Lào Cai, lũ lớn từ suối Ngòi Đum đã làm ngập một đoạn đường tại Km135, Quốc lộ 4D, gây ách tắc giao thông kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Tuyến đường từ A Mú Sung đi Y Tý qua thôn Ngải Trồ bị sạt lở.

Cũng trong sáng 12/7, tại xã Trịnh Tường xảy ra mưa lớn cục bộ, khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về mang theo nhiều đất đá, vùi lấp cánh đồng trung tâm xã, ảnh hưởng đến nhiều diện tích hoa màu của bà con. Còn tại xã A Mú Sung, tuyến đường đi Y Tý qua thôn Ngải Trồ bị sạt lở không thể lưu thông.

Lực lượng an ninh cơ sở giúp dân sơ tán tài sản.

Hiện tại, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang tích cực rà soát các khu vực nguy hiểm để đưa ra giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Lực lượng dân quân tự vệ, công an và đoàn viên thanh niên đã được huy động để hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời giúp đỡ bà con dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lào Cai cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông triển khai các biện pháp đảm bảo giao thông trên toàn tỉnh, đặc biệt là trên Quốc lộ 4D và các tuyến tỉnh lộ.