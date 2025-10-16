Dự báo thời tiết 10 ngày: Bắc Bộ có nơi trời rét, Biển Đông có thể đón bão số 12

(VTC News) -

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày và đêm 16/10, Hà Tĩnh đến Lâm Đồng mưa rào và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to trên 100mm. Chiều và tối cùng ngày, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa có thể vượt mức 70mm chỉ trong 3 giờ.

Miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội khả năng sắp đón đợt không khí lạnh, cường độ tuy không quá mạnh nhưng từ 20/10, trời chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi nhiệt độ giảm sâu hơn, có nơi trời rét. Khoảng 19/10, khu vực này mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Miền Bắc khả năng sắp đón thêm đợt không khí lạnh, từ đầu tuần tới, vùng núi có nơi trời rét. (Ảnh minh hoạ: Trí Anh)

Từ đêm 17/10 đến ngày 25/10, Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nhiều ngày hứng mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đó, từ khoảng 18-21/10, khu vực này có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Các khu vực khác chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, khoảng 19-20/10, Biển Đông khả năng đón cơn bão thứ 12 trong năm 2025.

Dự báo thời tiết từ tháng 11/2025-1/2026

Dự báo xa hơn về tình hình không khí lạnh và bão trên Biển Đông những tháng cuối năm 2025, đầu năm 2026, cơ quan khí tượng cho biết, trong khoảng ba tháng tới, xác suất duy trì trạng thái La Nina có thể đạt mức từ 60-75% và xác suất ở trạng thái trung tính trong khoảng 25-40%.

Từ tháng 11/2025-1/2026, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 2,9 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,1 cơn).

Không khí lạnh có thể hoạt động mạnh trong tháng 12/2025-1/2026. Rét đậm ở Bắc Bộ nguy cơ xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025, tương đương trung bình nhiều năm.

"Từ tháng 11/2025 đến khoảng nửa đầu tháng 12/2025, các đợt mưa vừa, mưa to khả năng xuất hiện ở Trung Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắc Lắk", cơ quan khí tượng nhận định.

Trên phạm vi cả nước tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.