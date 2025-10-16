Dự báo thời tiết 16/10: Bắc Bộ mưa vài nơi, tuần tới trời lạnh về đêm và sáng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 16/10/2025

Ngày 16/10, các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa từ 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Mưa rào và dông cũng xuất hiện ở Tây Bắc Bộ trong ngày 16/10 nhưng chỉ rải rác vài nơi.

Sau những ngày mưa lớn do tác động của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, ngày 16/10, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chỉ còn mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ đêm và sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Miền Bắc sắp chuyển lạnh. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Từ khoảng đêm 20/10 đến ngày 25/10, Bắc Bộ đón không khí lạnh cường độ mạnh hơn trước đó, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 16/10/2025

TP Hà Nội mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày cục bộ mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C .Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, ngày có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rào và dông rải rác, ngày cục bộ mưa to. Phía Nam chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30°C, phía Nam 30-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc ngày nắng, chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.