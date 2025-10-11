Bắt giữ kẻ rút dao khống chế, cướp tài sản của em họ ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Ngày 11/10, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận, lực lượng chức năng bắt giữ Phan Phước Thảo (19 tuổi, ở phường La Gi, Lâm Đồng) - nghi phạm dùng dao khống chế, cướp tài sản của em họ.

Thảo đang thực nghiệm hiện trường. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 7/10 tại tổ dân phố 5 Tân An, phường La Gi, Thảo đến nhà em họ là cháu T. (17 tuổi) và phát hiện T. ở nhà một mình.

Sau đó, Thảo trùm kín mặt, rút dao khống chế, đe dọa, và dùng băng keo trói chặt nạn nhân cướp đi toàn bộ trang sức vàng cháu T. đang đeo, bao gồm: nhẫn, lắc, dây chuyền, cùng một điện thoại di động rồi bỏ trốn. Tổng giá trị tài sản cướp được khoảng 46 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các lực lượng xuống hiện trường thu thập chứng cứ, truy xét tên cướp.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định Thảo đã mang số vàng cướp được bán tại một tiệm vàng ở phường Phước Hội với giá 40 triệu đồng, sau đó thuê taxi bỏ trốn về TP.HCM.

Các tổ công tác lập tức triển khai truy tìm, đồng thời phân tích khả năng nghi phạm có thể trốn ra nước ngoài bằng đường tiểu ngạch nếu không kịp thời ngăn chặn.

Đến 20h ngày 8/10, lực lượng cảnh sát hình sự khoanh vùng và phát hiện người có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Thảo đang ẩn náu tại một khách sạn ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã ập vào khách sạn, bắt giữ nghi phạm.