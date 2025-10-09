Bắt nam thanh niên cướp giật tài sản của thai phụ

(VTC News) -

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hướng Hiệp (20 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị; hiện ở phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Văn Hướng Nghiệp tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Trước đó, khoảng 11h ngày 8/10, một phụ nữ đang mang thai trú phường Liên Chiểu đến Công an phường trình báo về việc bị một nam thanh niên lạ mặt cướp giật 2 điện thoại di động hiệu iPhone (tổng trị giá khoảng 24,5 triệu đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng trung tâm thành phố.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Liên Chiểu lập tức cử lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố khẩn trương vào cuộc điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Chỉ sau vài giờ, lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Hướng Hiệp - thủ phạm gây ra vụ cướp giật nói trên.

Được biết, hồi tháng 8 vừa qua, Công an phường An Hải, TP Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Thanh Vân (SN 2000, trú trên đường Trương Định, TP Đà Nẵng) - kẻ gây ra vụ cướp tài sản của du khách.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 14/8, anh Lee Joo Ho (SN 1992) đi bộ trên đường Dương Đình Nghệ thì Nguyễn Thanh Vân chạy xe máy áp sát, giật chiếc túi xách đang cầm trên tay rồi bỏ chạy. Bên trong túi xách có một điện thoại iPhone 14 Pro Max cùng số tiền mặt 8 triệu đồng.

Chỉ chưa đầy 4 giờ sau khi gây án, Vân bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 1 xe máy SH - phương tiện đối tượng sử dụng trong vụ cướp giật.