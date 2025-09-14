Người dân ‘nín thở’ khi đi qua đường kết nối biển xanh - đại ngàn Lâm Đồng

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B có chiều dài 68km nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đây là tuyến đường ngắn nhất nối liền biển Phan Thiết với xứ sở ngàn hoa - Đà Lạt. Hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng theo tuyến thi công đã bàn giao được 62km, còn lại 6km. Ghi nhận thực tế, đến nay nhiều vị trí thi công nham nhở, đất đá ngổn ngang, bụi bay mịt mù, ổ gà, ô voi tràn lan khắp nơi khiến cho người dân vô cùng ngán ngẩm mỗi khi qua đây.