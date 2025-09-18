Dự án trường học dang dở suốt 18 năm, 31 hộ dân 'đi không được, ở chẳng xong'

(VTC News) -

Suốt 18 năm nay, 31 hộ dân tại thôn Khe Cát, phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh mòn mỏi chờ nhận đền bù để di dời khỏi vùng dự án Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh cơ sở 2.

Nhà cửa xuống cấp nhưng người dân thôn Khe Cát không thể xây mới vì vướng quy hoạch Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh cơ sở 2.

Đường dẫn vào khu dân cư suốt hàng chục năm qua không được đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Diệu (43 tuổi, trú tại xóm 3, thôn Khe Cát) cho biết, trong số 31 hộ dân đã có 21 hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên, vì vướng quy hoạch dự án nên đường sá khu dân cư không được đầu tư, nhà cửa của các hộ dân xuống cấp. Trong khi đó, số nhân khẩu trong mỗi gia đình ngày càng tăng nhưng họ không thể xây dựng mới, khiến đời sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Theo bà Diệu, nhiều gia đình có sổ đỏ đi xin cấp phép xây dựng nhưng không được vì vướng phải dự án. Nhiều người đành phải sửa chữa theo kiểu chắp vá, cơi nới để ở tạm chứ không dám bỏ tiền xây dựng kiên cố vì sợ khi thu hồi sẽ không được đền bù.

“Mong mỏi của chúng tôi là dự án có tiếp tục triển khai hay dừng lại thì cũng sớm xử lý dứt khoát để chúng tôi còn ổn định cuộc sống, kéo dài hàng chục năm như hiện nay khiến người dân phải chịu nhiều thiệt thòi khi đất bán không ai mua, cũng không thế chấp vay ngân hàng để có vốn làm ăn được”, bà Diệu bày tỏ.

Người dân phải sinh hoạt trong những căn nhà tạm bợ, không ai dám xây dựng to đẹp vì sợ khi thu hồi sẽ không được đền bù.

Sau trận bão Yagi năm 2024, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái nhưng người dân không dám đập đi xây mới.

Ông Đinh Xuân Đài (53 tuổi) cho biết, gia đình có 130m² đất đã được cấp sổ đỏ. Sau nhiều lần bị chính quyền địa phương từ chối cấp phép xây dựng, ông đành phải “đánh liều” cơi nới thêm 2 phòng nhỏ để cho hai người con đã lớn có không gian sinh hoạt riêng.

Có căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, không được xây sửa nên ông Phạm Văn Bình (80 tuổi, thương binh hạng 4/4) phải chuyển tạm sang nhà con trai cách đó không xa.

Ông Bình bức xúc bởi đất rộng, muốn cho các con mỗi người một ít nhưng không thể chia tách được, muốn bán một phần đất ở để lo thuốc men, sinh hoạt hàng ngày cũng không ai dám mua vì vướng quy hoạch.

Ông Phạm Văn Bình (80 tuổi) chua xót khi không biết có còn sống đến lúc thu hồi đất.

Theo thông tin công bố, dự án Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh cơ sở 2 được nghiên cứu, triển khai từ năm 2007 trên diện tích 50ha. Dự án này có tổng vốn đầu tư 801 tỷ đồng, được Bộ Công Thương phê duyệt ngày 31/10/2008.

Theo kế hoạch của nhà trường, năm 2015 cơ bản đầu tư xong trên diện tích 20ha đất hiện có. Từ năm 2016, trường mở rộng thêm 30ha đất, nâng tổng diện tích đất cho đầu tư phát triển trường là 50ha theo đúng lộ trình trong quy hoạch phát triển trường đã được phê duyệt.

Nhà trường đã xây dựng một số công trình như nhà giảng đường, nhà ở giáo viên, trạm xử lý nước thải, tường rào… Tuy nhiên, 30ha còn lại thuộc giai đoạn 2 của dự án suốt những năm qua vẫn "giậm chân tại chỗ", chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai, đầu tư xây dựng làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân nằm trong vùng quy hoạch.

Dự án Trường Đại học Công nghiệp cơ sở 2 dang dở suốt 18 năm nay. (Ảnh: Tiến Thắng)

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Vũ Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND phường Đông Mai, cho biết dự án dang dở khiến các hộ dân trên địa bàn bị hạn chế về quyền sử dụng đất, không được xây dựng nhà kiên cố, không được chia tách, chuyển nhượng...

Do đó, địa phương mong muốn dự án sớm xử lý dứt điểm việc giải phóng mặt bằng hoặc điều chỉnh quy hoạch để đảm bảo quyền lợi cho người dân.