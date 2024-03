Đóng vai có nhiều cảnh nóng, Emma Stone thắng 'Nữ chính xuất sắc' tại Oscar 2024

Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 vừa diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ). Vượt qua nhiều cái tên ấn tượng khác, Emma Stone đã được xướng tên ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Poor Things.

Khi cầm trên tay tượng vàng Oscar danh giá, nữ diễn viên đã bật khóc nức nở vì xúc động.

Sau khi cảm ơn những người đã giúp mình làm nên chiến thắng, Emma Stone thừa nhận vai diễn táo bạo, ngập cảnh nóng trong Poor Things là một kỷ niệm khó quên.

Trong số các tác phẩm sáng giá ở giải Oscar năm nay, Poor Things gây nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn. Trong đó, diễn viên Emma Stone - hóa thân một cô gái phóng khoáng và có nhiều phân cảnh nóng với các bạn diễn nam. Nhân vật của cô cũng được khán giả đánh giá rất cao nhờ những phân cảnh lăn sả, hết mình với vai diễn.

Với chiến thắng này, Emma Stone đã mang về tượng vàng Oscar thứ 2 trong sự nghiệp. Trước đó, cô cũng được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai nữ chính ở dự án điện ảnh La La Land. Đây cũng là tác phẩm khiến cô nhận được nhiều tình cảm của công chúng.

Emma Stone sinh năm 1988, là nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ được săn đón tại Hollywood. Cô được đông đảo khán giả biết đến qua những tác phẩm đình đám như Easy A (2010), The Amazing Spider-Man (2012-2014) và La La Land (2016).

Vai diễn Gwen Stacy, bạn gái của người nhện Peter Parker (Andrew Garfield đóng) trong The Amazing Spider-Man, được xem là điểm sáng trong sự nghiệp diễn xuất của Emma. Đây là dự án tái khởi động thương hiệu người nhện, vốn trở thành bom tấn.

Nữ diễn viên sinh năm 1988 từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín trong sự nghiệp. Trong đó phải kể tới giải Oscar dành cho Nữ chính xuất sắcnhất trong bộ phim âm nhạc La La Land.

Năm 2017, Emma trở thành nữ diễn viên nhận cát-xê cao nhất thế giới và được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Kết quả lễ trao giải Oscar 2024

- Phim điện ảnh xuất sắc nhất: Oppenheimer

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Christopher Nolan, Oppenheimer

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Emma Stone, Poor Things

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Cillian Murphy, Oppenheimer

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Robert Downey Jr., Oppenheimer

- Quay phim xuất sắc nhất: Hoyte van Hoytema (Oppenheimer)

- Nhạc phim hay nhất: Ludwig Göransson (Oppenheimer)

- Biên tập phim xuất sắc nhất: Jennifer Lame (Oppenheimer)

- Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Shona Heath, Zsuzsa Mihalek, James Price (Poor Things)

- Thiết kế phục trang xuất sắc nhất: Holly Waddington (Poor Things)

- Trang điểm & làm tóc tốt nhất: Mark Coulier, Nadia Stacey, Josh Weston (Poor Things)

- Âm thanh tốt nhất: The Zone of Interest

- Kỹ xảo tốt nhất: Godzilla Minus One

- Phim quốc tế hay nhất: The Zone of Interest

- Phim hoạt hình hay nhất: The Boy and the Heron

- Phim tài liệu hay nhất: 20 Days in Mariupol