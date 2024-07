Dòng Samsung Galaxy S25 sẽ không còn bản Plus?

(VTC News) -

Theo phân tích của Android Headlines, rất có thể Samsung có thể sẽ loại bỏ mẫu “Plus” trên Galaxy S25 ra mắt vào năm 2025. Dữ liệu hiện tại tiết lộ thông tin chi tiết về các thiết bị sắp ra mắt của Samsung, xác nhận sự tồn tại của Galaxy S25 và Galaxy S25 Ultra thông thường, nhưng mẫu Galaxy S25 Plus lại không hiện diện. Samsung thường phát hành 3 mẫu trong dòng Galaxy S của mình kể từ năm 2021: mẫu thông thường, mẫu Plus và mẫu Ultra.

Theo đó, dòng Galaxy S25 hiện có số model SM-S931B/DS trong cơ sở dữ liệu IMEI của Samsung. Galaxy S25 Ultra thì xuất hiện với số kiểu máy SM-S938B, SM-S938U, SM-S938N và SM-S9380. Trong đó “B” là ký hiệu bản Quốc tế, “U” là Mỹ và “N” là Hàn Quốc.

Dữ liệu thu thập được mới xác nhận sự tồn tại của Samsung Galaxy S25 bản thường và Galaxy S25 Ultra. (Ảnh: Android Headlines)

Vào tháng 7/2023, các rò rỉ xác nhận rằng Galaxy S24, Galaxy S24+ và Galaxy S24 Ultra sẽ đều có mặt vào năm 2024. Sau đó, dòng Galaxy S24 thực sự đã được giới thiệu chính thức vào tháng 1 năm 2024 với 3 mẫu. Đến hiện tại là tháng 7/2024, mới chỉ có 2 IMEI trên được xác nhận mà thiếu đi IMEI của dòng Plus, vậy nên có thể suy đoán rằng Samsung sẽ không tiếp tục với dòng sản phẩm này trên S25.

Quyết định loại bỏ mẫu Plus của Samsung sẽ không gây ngạc nhiên vì các mẫu Plus trước đó đã gặp khó khăn để đáp ứng kỳ vọng về doanh số. Thông thường, mẫu này không được quá nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Theo Counterpoint Research, dòng S23 Plus và S24 Plus lần lượt có số lượng bán ra là chỉ 15% và 21% trong 3 tuần đầu tiên.

Nguyên nhân có thể là do mẫu Plus không quá hấp dẫn so với 2 mẫu còn lại, bởi ngoài kích thước màn hình hay thời lượng pin, mẫu này không có gì hơn hẳn mẫu thường. Trong trường hợp người dùng muốn bản cao cấp, họ sẽ chọn hẳn mẫu Ultra thay vì một phiên bản "lỡ cỡ" như Plus.

Với việc loại bỏ luôn mẫu Plus, Samsung có thể đẩy tệp người dùng ít ỏi lựa chọn mẫu này chi thêm một chút để mua luôn mẫu Ultra.

Theo các rò rỉ hiện tại, Galaxy S25 bản thường sẽ không có nâng cấp lớn về camera, với camera chính 50 MP và camera selfie 12 MP, giữ nguyên như Galaxy S23 và Galaxy S24. Trong khi đó, S25 Ultra sẽ có camera chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP và camera tele 50 MP 3x, cùng với một camera tele 50 MP 5x bổ sung.