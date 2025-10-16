Đồng Nai đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, ứng dụng AI phục vụ dân cư

(VTC News) -

Đồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, kéo theo nhu cầu lớn về chỗ ở, đặc biệt là nhà ở xã hội có chất lượng, tiện ích đồng bộ và giá phù hợp cho người lao động, cán bộ, công nhân viên.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết, phát triển nhà ở xã hội không chỉ là trách nhiệm mà còn là ưu tiên hàng đầu của tỉnh nhằm đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

"Một trong những điểm nhấn tiêu biểu là dự án nhà ở xã hội Long Bình Tân (Eco Residence) – công trình đầu tiên tại Đồng Nai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phục vụ khách hàng và quản lý dân cư. Việc đưa AI vào quản lý được xem là bước tiến đột phá, giúp tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm cư dân và hiệu quả giám sát cho cơ quan quản lý", ông Anh Tuấn nói.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai. (Ảnh: Lương Ý)

Dự án Eco Residence do Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 5/2024 trên diện tích 1,4 ha, với quy mô gần 1.100 căn hộ. Các căn hộ được thiết kế đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng – từ người độc thân, gia đình trẻ đến hộ gia đình đa thế hệ. UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cấp thiết cho người thu nhập thấp, đồng thời góp phần phát triển đô thị bền vững trên địa bàn.

Là một trong những địa phương có tốc độ công nghiệp hóa nhanh nhất cả nước, Đồng Nai hiện tập trung hàng trăm nghìn lao động trong các khu công nghiệp, khiến nhu cầu về nhà ở xã hội ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, các chính sách tín dụng ưu đãi được xem như “cầu nối” quan trọng, giúp người thu nhập thấp hiện thực hóa giấc mơ an cư, lập nghiệp.

Theo chỉ tiêu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao cho Đồng Nai và Bình Phước hoàn thành hơn 4.200 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, đến cuối năm 2024, Đồng Nai mới hoàn thành gần 1.700 căn, đạt gần 8% kế hoạch giai đoạn 2021- 2030 (22.500 căn).

Dự án Nhà ở xã hội Long Bình Tân (Eco Residence) đang gấp rút thi công, dự kiến nhận hướng dẫn hồ sơ trong tháng 10/2025.

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh thường xuyên họp giao ban, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn, đơn giản hóa quy trình đầu tư nhà ở xã hội. Đến nay, tỉnh đã quy hoạch khoảng 700ha đất dành riêng cho phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, cùng 400ha quỹ đất 20% trong các dự án thương mại. Ngoài ra, Đồng Nai cũng tổ chức thi tuyển mẫu thiết kế nhà ở xã hội nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thuận lợi, đồng bộ.

Dù vậy, kết quả vẫn còn khiêm tốn do vướng mắc pháp lý, thiếu nguồn vốn ưu đãi và thủ tục đầu tư kéo dài, đặc biệt sau khi các luật mới như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực.

Để khắc phục, tỉnh đang rà soát và đôn đốc tiến độ các dự án đang triển khai; hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thành đúng kế hoạch. Với những dự án đã có chủ trương nhưng chưa khởi công, các cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục để khởi công trong năm nay.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai, nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đang tăng cao.

Đồng Nai cũng nghiên cứu áp dụng cơ chế thí điểm theo Nghị quyết 201/2025/QH15, cho phép mời nhà đầu tư đăng ký thực hiện mà không cần đấu thầu, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư. Song song đó, tỉnh dự kiến sử dụng ngân sách để xây dựng một số dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ, công chức, viên chức sau khi sáp nhập tỉnh; đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư dự án thương mại thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% theo quy định.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà, phát triển nhà ở xã hội - đặc biệt là cho công nhân và người thu nhập thấp là chủ trương lớn, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của hệ thống chính trị. Đồng Nai xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an sinh bền vững cho người dân.

Với quỹ đất dồi dào, chính sách cởi mở và quyết tâm cao từ chính quyền, Đồng Nai được kỳ vọng sẽ tăng tốc trong giai đoạn tới, rút ngắn khoảng cách giữa mục tiêu và kết quả thực hiện, hướng tới hình ảnh một đô thị phát triển hài hòa – nơi người lao động có thể thật sự an cư, lạc nghiệp.