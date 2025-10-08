Đề xuất phụ nữ sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 50, chiều 8/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Dân số.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo Luật tập trung vào 4 chính sách lớn: duy trì mức sinh thay thế; thích ứng với già hóa dân số, dân số già; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.

Với chính sách duy trì mức sinh thay thế, Bộ trưởng cho biết, dự thảo Luật bổ sung nhiều biện pháp nhằm khuyến khích sinh con và duy trì mức sinh thay thế như tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ 2.

Cụ thể, phụ nữ được nghỉ thêm 1 tháng và nam giới được nghỉ thêm 5 ngày làm việc khi vợ sinh con; chính sách hỗ trợ tài chính khi sinh con được áp dụng đối với phụ nữ dân tộc ít người, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và phụ nữ ở địa phương có mức sinh thấp.

Đáng chú ý, phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết được ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Chính phủ quy định nội dung và mức hỗ trợ tối thiểu.

Nhằm giải quyết thực trạng mất cân bằng giới tính, dự thảo nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; đình chỉ hành nghề đối với người hành nghề y có hành vi công bố, thông báo, tiết lộ thông tin về giới tính thai nhi cho khách hàng (trừ trường hợp phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh di truyền)…

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhận định, các biện pháp duy trì mức sinh thay thế trong dự thảo cơ bản chỉ mang tính hỗ trợ ngắn hạn.

Cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu có các biện pháp tổng thể, căn cơ, toàn diện và mang tính hỗ trợ bền vững (ví dụ bổ sung chính sách việc làm, trợ cấp nuôi con nhỏ) để người dân yên tâm kết hôn và sinh đủ 2 con.

Cũng có ý kiến đề nghị tiếp cận theo hướng hỗ trợ cho trẻ em được sinh ra (như chính sách hỗ trợ học phí, trợ cấp nuôi con nhỏ) thay vì chỉ hỗ trợ phụ nữ sinh con, nhằm đảm bảo công bằng thụ hưởng giữa các nhóm phụ nữ lao động chính thức và phi chính thức.

Trong khi đó, tác động của tăng thời gian nghỉ thai sản được cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá kỹ lưỡng hơn dưới góc nhìn của doanh nghiệp, vì điều này có thể gây e ngại cho chủ sử dụng lao động khi tuyển dụng lao động nữ.