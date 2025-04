Dòng họ nào lâu đời nhất Việt Nam, có từ thời vua Hùng?

B

Ma Xuân Trương

Theo lịch sử ghi lại, sau khi xảy ra biến cố năm 944, Kiều Thuận chạy về đất Ma Khê, rồi liên kết với Tộc trưởng Ma Xuân Trường ở Phú An, dựng đồn binh ở bãi sông, lập ấp định cư ở Trù Mật, dần dần hình thành lực lượng cát cứ tại địa phương bảo vệ dân hai làng Phú An, Trù Mật và lãnh địa của ông khỏi bị cảnh cướp bóc, xâu xé của các lực lượng đối nghịch khác, giữ cho dân an cư lạc nghiệp.

Cảm phục trước tài đức, công ơn của các vị tướng quân, nhân dân hai làng Phú An, Trù Mật lập đền thờ Kiều Thuận và Ma Xuân Trường để thường xuyên hương khói, tưởng nhớ người có công với nước với dân. Người dân tôn vinh Kiều Thuận làm thành hoàng thờ ở đình làng, Ma Xuân Trường là Ma tộc thần tướng.