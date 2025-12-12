Động đất 6,7 độ Richter, Nhật Bản cảnh báo nguy cơ sóng thần

(VTC News) -

Một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter xảy ra trưa 12/12 ngoài khơi tỉnh Aomori làm rung chuyển vùng Đông Bắc Nhật Bản, buộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phát đi cảnh báo sóng thần đối với các tỉnh Aomori, Iwate và Miyagi.

Ảnh chụp màn hình từ trang web của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản về trận động đất ngày 12/12/2025. (Ảnh: JMA)

Theo JMA, trận động đất xảy ra lúc 11h44 giờ địa phương (9h44 giờ Việt Nam). Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), tâm chấn nằm cách thành phố Hachinohe của tỉnh Aomori khoảng 70 dặm (khoảng 112 km) về phía Đông Bắc, ở độ sâu khoảng 6,6 dặm (gần 11 km).

JMA cho biết một số khu vực ghi nhận rung chấn mức 4 trên thang cường độ địa chấn 1-7 của Nhật Bản, đồng thời ban cảnh báo khả năng xuất hiện sóng thần cao tới 1m tại một số khu vực ven biển Thái Bình Dương của Nhật Bản.

Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản cho biết chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường tại các cơ sở hạt nhân trong khu vực.

Trận động đất này diễn ra chỉ vài ngày sau khi khu vực hứng chịu một trận động đất mạnh 7,5 độ, làm hư hại đường sá, vỡ cửa kính, và kích hoạt cảnh báo sóng thần.

Trận động đất mạnh 7,5 độ ngày 8/12 làm hư hại đường sá, vỡ cửa kính, khiến ít nhất 50 người bị thương. (Ảnh: Reuters)

Trận động đất ngày 8/12 còn khiến ít nhất 50 người bị thương, buộc JMA ban hành yêu cầu người dân từ Hokkaido đến Chiba cảnh giác với nguy cơ xảy ra thêm các trận động đất mạnh trong vòng một tuần.

Ngày 10/12, chính phủ Nhật Bản phát đi “cảnh báo siêu động đất”. Theo đánh giá của chính phủ, một siêu động đất có thể tạo ra sóng thần cao tới khoảng 30 mét, khiến gần 200.000 người thiệt mạng.

Năm 2011, trận động đất mạnh 9,0 độ Richter ngoài khơi Tohoku gây sóng thần khiến khoảng 18.500 người thiệt mạng và mất tích, tàn phá nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Các chuyên gia cho biết thảm họa động đất, sóng thần năm 2011 có nguyên nhân từ sự dịch chuyển tại khu vực rãnh Nhật Bản, một cấu trúc địa chất kéo dài từ vùng biển phía đông Chiba đến Aomori. Ở phía bắc, rãnh Chishima tiếp nối từ ngoài khơi Hokkaido đến các đảo cực bắc và quần đảo Kuril, tạo nên hệ thống đứt gãy địa chất phức tạp của khu vực.

Nhật Bản nằm trong vùng giao nhau của bốn mảng kiến tạo lớn, nên được xem là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới. Động đất thường xuất hiện tại các nơi tiếp giáp giữa những mảng kiến tạo này. Thống kê cho thấy khoảng 20% số trận động đất từ 6 độ Richter trở lên trên toàn cầu xảy ra tại Nhật Bản.