Động đất 7,6 độ, cảnh báo sóng thần cao 3 mét ở Nhật Bản

(VTC News) -

Hình ảnh trên mạng xã hội Twitter về ảnh hưởng động đất ở Nhật Bản.

Theo CNN, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phát đi cảnh báo sóng thần đối với nhiều khu vực dọc bờ biển phía đông nước này, sau khi trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ngoài khơi hôm 8/12.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất xảy ra lúc 11h15 đêm theo giờ địa phương, cách bờ biển Nhật Bản khoảng 70 km và ở độ sâu khoảng 33 km.

JMA dự báo sóng thần có thể cao tới gần 3 mét tại một số khu vực ven biển, bao gồm tỉnh Iwate, Aomori và một phần Hokkaido.

JMA cho biết một đợt sóng thần cao 40 cm (16 inch) được ghi nhận tại tỉnh Aomori.

Một nhóm phóng viên của CNN tại thủ đô Tokyo cho hay họ cảm nhận những rung lắc mạnh kéo dài hơn 30 giây khi trận động đất xảy ra. Đài truyền hình NHK đưa tin các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực đang tiến hành kiểm tra an toàn.

Vị trí xảy ra trận động đất. (Ảnh: CNN)

Trong khi đó, theo The Sun, lệnh sơ tán được ban hành cho gần 2.000 hộ gia đình với tổng cộng khoảng 4.000 người tại thị trấn Samemichi, Hokkaido. Một lệnh sơ tán khác được ban hành cho 1.393 hộ dân với 3.241 người tại thị trấn Oirase, tỉnh Aomori, cùng với lệnh sơ tán toàn thành phố Natori, tỉnh Miyagi.

Toàn bộ khu vực ven Thái Bình Dương thuộc các tỉnh Hokkaido, Aomori và Iwate cũng nhận cảnh báo sóng thần cấp độ cao, ghi nhận các đợt sóng thần nhỏ tại hai cảng thuộc Hokkaido.

JMA ban đầu ước tính trận động đất cường độ 7,2 độ, nhưng Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đưa ra con số 7,6 độ, mức phân loại hiếm gặp, biểu thị trận động đất rất mạnh, có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng trên phạm vi rộng, phá hủy cơ sở hạ tầng và đe dọa tính mạng.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter về trận động đất.

Giới chức Mỹ cảnh báo các đợt sóng thần “nguy hiểm” có thể đánh vào bờ biển trong phạm vi 600 dặm (gần 1.000 km) tính từ tâm chấn. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đã kích hoạt hệ thống cảnh báo sau trận động đất này. Nhật Bản đặc biệt cảnh giác với sóng thần do ký ức còn nguyên về thảm họa động đất - sóng thần Tohoku năm 2011, một trong những thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại.

Trận động đất 9,0 độ Richter và sóng thần sau đó khiến khoảng 29.000 người thiệt mạng. Đây là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại Nhật Bản, tạo ra những con sóng cao tới hơn 40 mét tại Miyako, tỉnh Iwate – khu vực hiện cũng nằm trong diện cảnh báo hôm nay.

Thảm họa 2011 cũng làm rung chuyển đảo Honshu với hơn 50 dư chấn trên 6,0 độ, trong đó 3 dư chấn trên 7,0 độ, dẫn đến sự cố hạt nhân Fukushima - một trong hai thảm họa hạt nhân duy nhất trong lịch sử được xếp cấp 7 theo thang INES, ngang với Chernobyl. Hệ quả của sự cố được dự báo kéo dài ít nhất đến năm 2051.